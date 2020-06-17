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Dışişleri Bakanlığı: İtalya Dışişleri Bakanının ziyareti ertelendi

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Maio'nun, Türkiye ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

17 Haziran 2020 Çarşamba 14:40
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Dışişleri Bakanlığı: İtalya Dışişleri Bakanının ziyareti ertelendi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio'nun bugün ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyareti, 19 Haziran Cuma gününe ertelenmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığıİtalya Dışişleri Ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Maio
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