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Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyor

Türkiye genelinde 6 ilde bulunan Dışişleri Bakanlığı İrtibat Bürosu'nun 7’ncisi Diyarbakır’da açılıyor. Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi olarak atanan İbrahim Mete Yağlı, irtibat bürosunun açılmasıyla Diyarbakır'dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat kurmanın mümkün hale geleceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyor

Türkiye genelinde 6 ilde bulunan Dışişleri Bakanlığı İrtibat Bürosu'nun 7’ncisi Diyarbakır’da açılıyor. Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi olarak atanan İbrahim Mete Yağlı, irtibat bürosunun açılmasıyla Diyarbakır'dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat kurmanın mümkün hale geleceğini söyledi.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:11
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Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyor

DİYARBAKIRDışişleri Bakanlığı'nca daha önce Türkiye genelinde 6 şehirde açılan irtibat bürolarının 7’ncisi Diyarbakır’da açılıyor. İrtibat bürosunun tanıtımı nedeniyle Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Dışişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’a temsilci olarak atanan eski Bostvana Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı’nın katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Dışişleri Bakanlığı İrtibat Bürosu'nun açılmasının Diyarbakır'a zenginlik katacağını ifade ederek, “Kadim geçmiş ve büyük bir zenginliğin, somut olan ve olmayan kültürel mirasın ve UNESCO tescilli yerlerin bulunduğu Diyarbakır artık hedeflerini büyütmüş ve çok daha öteye taşımış durumdadır. Bu, Diyarbakır’ın alt yapısının, çalışmasının ve iddiasının bir sonucu olmuştur. Diyarbakır’ın her boyutta iddiası vardır. Dışişleri Bakanımızın ilimize teşrifleri sırasında kendisine arz edilen ve büyük bir ilgisi ile karşılanan bu talebimiz Cumhurbaşkanımız tarafından da takdir edilmiş ve bugün bu sürece Dışişleri Bakanlığımızın bir temsilciği de bir zenginlik olarak katılmıştır” dedi.

DÜNYADAKİ TEMSİLCİLİKLERLE BİREBİR İLETİŞİM OLANAĞI

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi olarak atanan İbrahim Mete Yağlı, irtibat bürosunun açılmasıyla Diyarbakır'dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat kurmanın mümkün hale geleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye’nin dış politikasında önem taşıyan, yabancı trafiğinin yoğun olduğu şehirlerimizde bu irtibat büroları açılır. İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Edirne ve Hatay’da bu kapsamda görev yapan bürolar faaliyete girmiştir. 7’ncisi açılacak bu irtibat bürosunun kuruluş çalışmalarını sonuçlandırmak ve mevzuata uygun çerçevede hizmet vermiş olacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yurt dışı temsilcilikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olan 5 ülkeden sonra dünyada en fazla temsilcilik sayısına sahip ülke Türkiye’dir. Bu irtibat bürosundaki yetkili gerçek zamanlı olarak bilgisayarın tuşuna bastığında dünyanın herhangi bir noktasındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine birebir iletişim haline geçebilir. Yani Diyarbakır’dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat mümkün. Devletimizin bu irtibat ağını kurmasının en önemli sebebi milletine, vatandaşına sadece Türkiye’de değil dünyanın herhangi bir noktasında ihtiyaç duyabileceği yardımı desteği verebilmektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıDiyarbakırİrtibat Bürosu
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