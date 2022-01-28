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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris ile ortak basın toplantısı

28 Ocak 2022 Cuma 14:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris ile ortak basın toplantısı

SRİ LANKA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sri Lanka’da Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrasında iki bakan, ‘çift vergilendirmenin önlenmesi’ konusunda anlaşma imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka Parlamento Başkanının Kovid-19 olması sebebiyle görüşemediklerini ancak parlamentolar arası diplomasiye çok önem verdiklerini ifade ederek, “Türkiye olarak 2019 yılında, Yeni Asya Girişimi’ni başlattık. Asya’da yeni değiliz ama Asya’nın özellikle ekonomik olarak güç merkezi olmaya başladığını gözlemledik. Dolayısıyla Asya’ya bütünsel bir yaklaşımla geri dönmek istedik. Bu girişimle Asyalı ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirme hedefindeyiz. Bu bağlamda, Hint Okyanusu’nda bir inci olan Sri Lanka’yı çok değerli ve dostça bir ortak olarak görüyoruz. Bugün çok önemli bir anlaşma imzaladık. Çift vergilendirmeden kaçınmak için imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşma ilerideki ekonomik ilişkimizin gelişmesine olanak tanıyacak. İkili ticaret hacmimizi pandemi öncesi durumuna geri getirdik ancak bugün anlaştığımız üzere bu durumdan tatmin değiliz. Potansiyeli büyük birçok alanda daha fazlasını yapabileceğimizden eminiz” dedi.

THY HAFTALIK UÇUŞ SAYISINI 14’E YÜKSELTECEK

Ulaşım konusunun önemine değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sağlık, ilaç sanayi, inşaat ve güvenli turizm konularında birlikte çalışma alanları olduğunu vurguladı. Türki Hava Yolları’nın İstanbul ile Kolombo arasında haftalık olarak 11 uçuşu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bu uçuşların Sri Lanka turizmine katkı yaptığını ve THY’nin 11 uçuşu 14’e yükseltme niyetinde olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka’nın FETÖ terör örgütüyle savaşında Türkiye’ye verdiği destek için memnuniyet duyduklarını belirtti. Çavuşoğlu, bu işbirliğini savunma alanında da geliştirileceğini ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluSri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris
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