Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

VİYANA AA- Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki temaslarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, Viyana'da Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştüklerini kaydederek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Avusturya'nın yardımlarından ötürü teşekkür ettiğini belirtti.
"(İki ülke arasında) Ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğimizi devam ettireceğiz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, görüşmede Ukrayna, Suriye ve Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldıkları bilgisini paylaştı.
Çavuşoğlu görüşmeye Togg ile gitti
Bu görüşmeye Togg T10X aracı ile giden bakan Çavuşoğlu, Viyana’da bulunduğu süreçte yapacağı bütün görüşmelere Togg’la gidecek.
AA