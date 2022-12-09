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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

09 Aralık 2022 Cuma 14:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya'daki son gelişmeyi yakından takip ediyorsunuzdur. Bir darbe girişimi daha başlamadan operasyonlarla önlendi. İnşallah, Avrupa ülkeleri bizim 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe ve terörü hatırlar, bunlarla mücadeleyi ortak mücadele haline getirmemiz gerektiğini anlar" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" konferansında, öğrencilerle buluştu. Mevlüt Çavuşoğlu, konferans kapsamında, üniversite öğrencileri ve akademisyenlere Türkiye'nin mevcut diplomasisi, hedefleri ve stratejileri ile ilgili bilgiler sundu, örnekler verdi. 

Türkiye'nin Asya ve Avrupa başta olmak üzere küresel diplomasisini işaret eden Çavuşoğlu , "Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz AB'den kaynaklanan sebeplerle durmuş olsa da biz Avrupa kıtasının bir parçasıyız, hedef hiçbir zaman değişmemiştir ama AB olsun olmasın bu kıtanın bir parçasıyız. Bu kıta bugünlerde çok büyük sorunlar yaşıyor. Kim derdi bundan 5 sene önce 1 sene önce Avrupa'nın ortasında bir savaş olacak. Bu savaştan da bağımsız şekilde, tüm dünyayı etkileyen krizlerin, sınamaların Avrupa'yı da bu kadar çok güçlü bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Ekonomik krizler, enerji ve gıda krizi bunu daha da derinleştirdi. Göç problemi aynı şekilde genel anlamda bizi de etkileyen yine terör, yine ırkçı akımlar, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı kendisinden olmayana yönelik hoşgörüsüzlük işte Almanya'da, Almanya'daki son gelişmeyi yakından takip ediyorsunuzdur. Bir darbe girişimi daha başlamadan operasyonlarla önlendi. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri de bizim 15 Temmuz'da 2016'da yaşadığımızı geçmişte yaşadığımız darbe ve terör saldırılarını da hatırlar ve bunlarla mücadeleyi, ortak mücadeleyi yapmamız gerektiğini de anlar. Biz böyle bir dönemde Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var diyoruz. Bu kesinlikle böyle arogant, kibirli bir yaklaşım değil. Çünkü bugün bahsettiğimiz bu konularda en etkin mücadeleyi gösteren ülke Türkiye'dir. Avrupa'ya da bu anlamda da en çok katkı sağlayan ülkelerin başında Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz kıtanın istikrarı ve barışı için ve ekonomik kalkınması için Avrupa'ya tekrar odaklanmamız gerektiğini Ağustos ayında Büyükelçiler Konferansı'nda değerlendirdik. Şimdi bu yönde çalışıyoruz" diye konuştu.


 

KARAR MASALARINDAKİ MEVCUDİYETİMİZLE MENFAATLERİMİZİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türk diplomasinin çok yönlülüğüne vurgu yapan Çavuşoğlu, "'Yeniden Asya'dan bahsederken, bugüne kadar sadece Asya'ya yönelik girişimlerimiz olmadı. Afrika açılımı dedik, ortaklığa dönüştü. 12 büyükelçilikten 44'e çıktık. 4.3 milyar dolarlık toplam ticaretten 34.5 milyar dolarlık ticarete çıktık ve bu sene 45 milyar dolara yaklaşacak. Latin Amerika dedik, 6 büyükelçilikten, 18 büyükelçilik 1 başkonsolosluğa çıktık. Sadece 800 bin dolarlık ticaretimiz vardı, koskoca Latin Amerika'yla. Bugün 15 milyar dolar, geçen yılın sonu. Bu sene 20 milyar dolara yaklaşıyoruz. Bunun sadece ekonomiyle sınırlandırmamak lazım. Her alanda çok büyük etkisi var. İşte bu dünyanın her yerinde açılımlarımızla ortaklıklarımızla sadece ikili ülke düzeyde ülkelerle değil, bölgesel ve uluslararası örgütler nezdindeki statülerimiz ve oralardaki faaliyetlerimizle ve karar masalarındaki mevcudiyetimizle hem menfaatlerimizi korumak için çalışıyoruz, hem de karar verme mekanizmalarına nüfuz ederek daha adil bir dünya için çabalıyoruz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından konferans basına kapalı bir şekilde devam etti. Çavuşoğlu öğrencilerle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAvrupaTürkiye
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