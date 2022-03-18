Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 2
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.141,85
ALTIN
923,37
DOLAR
14,82
STERLİN
19,47
EURO
16,37
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4...
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Piri Reis Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Dezenformasyon yasası' talebimiz var

18 Mart 2022 Cuma 14:24
'Dezenformasyon yasası' talebimiz var

ANKARA - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medyada dezenformasyonun önlenmesi için yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Yayman, "Bize gelen ağ temsilcileri sosyal ağlar üzerinde yaşanan kirlilik, dezenformasyon, insan hakkı ihlalleri, siber faşizm, nefret suçları, ırkçılık gibi pek çok konuda bizimle beraber olduklarını, muhakkak hukuksal düzenlemenin yapılması gerektiği yönünde talepleri var. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak bir 'dezenformasyon yasası' yapılması talebimiz var. Türkiye’nin buna ihtiyacı var" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonda sosyal ağ temsilcileri ile gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Yayman, komisyon olarak verilerin Türkiye'de kalmasını, veri mahremiyetinin sağlanmasını, temsilciliklerin açılmasını ve dezenformasyon konularını ele aldıklarını söyledi. Yayman, "Bir taraftan kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasını diğer taraftan kamu düzeninin sağlanmasını, milli güvenliğin sağlanmasını arzu ediyoruz. Bize gelen ağ temsilcileri sosyal ağlar üzerinde yaşanan kirlilik, dezenformasyon, insan hakkı ihlalleri, siber faşizm, nefret suçları ırkçılık gibi pek çok konuda bizimle beraber olduklarını söyledi. Muhakkak hukuksal düzenlemenin yapılması gerektiği yönünde talepleri var. Vatandaşlarımızın da hukuksal bir düzenleme yapılması yönünde talepleri var. Neden? Dijital ağlar insan hakkı ihlallerinin yapıldığı, nefret suçlarının işlendiği, insan ticaretinin yapıldığı, çocuklara şiddet, işkence yapıldığı, uyuşturucu ticaretinin yapıldığı bir kötülük merkezi haline gelmiş durumda. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak bir 'dezenformasyon yasası' yapılması talebimiz var. İktidarıyla muhalefetiyle bir yasa yapma çabamız var" diye konuştu. 

Avrupa ülkelerinden örnekler veren Yayman, "Siz Almanya’da 'Cumhurbaşkanı öldü' gibi İngiltere'de Kraliçe'nin hayatı üzerinden bir sosyal paylaşım yapabilir misiniz? Çünkü burada kanunlar var, bir hukuk düzeni var. Biz hep bunu söylüyoruz; gerçek hayatta suç olan dijital dünyada da suçtur. Kesinlikle yasaklama, engelleme değil. Biz Avrupa'da ne varsa Türkiye'de onun olmasını istiyoruz. Biz sosyal medya ile ilgili bir düzenleme değil dezenformasyon ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

'KÜRESEL SORUN HALİNE GELDİ'

Hüseyin Yayman, Türkiye’nin bu düzenlemeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Orman yangınlarının oluşturduğu tahribattan daha büyük zararı sosyal ağlar üzerinden görüyoruz. Dünya dijital bir savaş yaşıyor aslında. Tweet atmakla füze atmanın neredeyse eş değer hale geldiği bir zamandayız. Cephede görüyoruz insanların ellerinde silahlar ve aynı zamanda ellerinde cep telefonları var. Cep telefonları ile savaşı kaydediyorlar. Aslında cephede devam eden savaştan daha büyük bir meydan savaşı dijital dünyada yaşanıyor. Sosyal ağlar, dijital ağlar bir füzenin nereye atılacağını belirleyemiyor; ama füzenin nereye atılmaması konusunda çok ciddi bir sosyal algı oluşturabiliyorlar. Rusya-Ukrayna savaşında gördüğümüz gibi orada yapılan dezenformasyonlar, savaşın kendisinden daha büyük bir savaşa neden oluyor. Bir nefret suçuna, ırkçılığa neden oluyor. Aynı şekilde savaş mağduru olan insanların ülkenin dışına çıkması noktasında da pek çok dezenformasyonun yaşandığını görüyoruz. Dezenformasyon küresel bir sorun haline gelmiş" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin YaymanSosyal Medyada Dezenformasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi
Bakan Soylu: PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi
"Dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir"
"Dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir"
CHP'li Altay: Ramazanda pide kuyruklarını göremeyeceğiz
CHP'li Altay: Ramazanda pide kuyruklarını göremeyeceğiz
Fatih Erbakan: Seçim barajının düşürülmesine ilişkin kanun teklifi MHP'nin talebi
Fatih Erbakan: Seçim barajının düşürülmesine ilişkin kanun teklifi MHP'nin talebi
CHP'li Erkek: 27 Mart'ta 6 partinin genel başkanı bir araya gelecek
CHP'li Erkek: 27 Mart'ta 6 partinin genel başkanı bir araya gelecek
Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur
Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur
Akşener: Ekonomimiz can çekişiyor
Akşener: Ekonomimiz can çekişiyor
AK Parti'li Turan: Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz
AK Parti'li Turan: Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz
‘Dışişleri Bakanımızı Rusya ve Ukrayna'ya gönderiyorum’
‘Dışişleri Bakanımızı Rusya ve Ukrayna'ya gönderiyorum’

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma