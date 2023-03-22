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Devlet Bahçeli milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, milletvekili aday adaylarına gönderdiği "teşekkür" mektubunda "Millete mensubiyet onurunuzu muhafaza ederek, kara propagandaları elinizin tersiyle ittiniz ve MHP'nin gücüne güç kattınız." ifadelerine yer verdi.

22 Mart 2023 Çarşamba 14:18
Devlet Bahçeli milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi
Ankara

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Bahçeli, dün sona eren başvuru sürecinin ardından aday adaylarına gönderdiği teşekkür mektubunda, Türk siyaset ve demokrasi hayatının tarihi nitelikli seçimlerinin, 14 Mayıs 2023'de tüm yurt sathında yapılacağını anımsattı.

Mektubunda, bu seçimlerde 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem TBMM'nin de milli iradenin tercihiyle belirleneceğini belirten Bahçeli, aynı zamanda ilk 5 yıllık müktesebatı göz alıcı müstesna gelişme ve ilerlemelere sahne olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci 5 yıllık sürecine, 14 Mayıs'ı müteakiben geçilmiş olacağının altını çizdi.

Bahçeli, son bir asrın en büyük felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin yanı sıra Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel ve su taşkınlarının, kaybedilen vatandaşların ve yıkıma uğrayan şehirlerin, bu seçim kampanya döneminin hassas, sakin, sağduyulu ve acılara saygı çerçevesinde tezahür etmesini mecburiyet haline getirdiğini vurguladı.

Mektubunda, bugüne kadar yapılan hiçbir seçim ve siyasi propaganda sürecinin böylesine kırılgan ortamda ve teessür ikliminde gerçekleşmediğine işaret eden Bahçeli, "Her şeye rağmen umutlarımız diri, mücadele şuurumuz yüksektir." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin geleceğini huzur ve güven içinde kurmaya hem kararlı hem de muktedir olduğunu belirttiği mektubunda, "Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu"nu bunun için tarihi bir fırsat olarak niteledi.

"Haktan, halktan ve hakikatten yana duruşunuzu belgelediniz"

Mektubunda, milli birlik ve dayanışma ruhunun refakatinde, Türkiye'nin büyüme, kalkınma ve yükselme hedeflerinin, milletine ve devletine sevdalı yürekler marifetiyle daha da güçlenip ilerleyiş kaydedeceğini vurgulayan Bahçeli, şunları paylaştı:

"Sizin, tarihi ve zorlu bir dönemde partimizden milletvekili aday adaylığı müracaatınız, kanaatimce 'her şeyden önce Türkiye' kabulünüzün, 'önce ülkem ve milletim' kararlılığınızın inkar edilemeyecek tescilidir. Kuşkusuz yolu doğru olanın yükü de ağır olacaktır. Ancak bu ağır yük, milli ve milliyetçi gönüllerin kenetlenmesiyle kaldırılacak, bu sayede ülkemizin önü muhakkak aydınlığa ve huzura açılacaktır. Medeni cesaret gösterdiniz, sorumluluk üstlendiniz, tarafınızı işaret ettiniz, siyaset mücadelemize milletvekili aday adaylığı başvurunuzla haktan, halktan ve hakikatten yana duruşunuzu berrak bir mizaç eşliğinde belgelediniz.

Ahlaken ve vicdanen millete mensubiyet onurunuzu muhafaza ederek, kara propagandaları elinizin tersiyle ittiniz ve MHP'nin gücüne güç kattınız.

600 kişiden müteşekkil milletvekili aday listesinde ister olunuz isterse de olmayınız, bilmenizi isterim ki bizim dava ve yol arkadaşımız olarak, nazarımızda her zaman ayrıcalıklı bir mevkiniz olacaktır.

Müracaatınızla ilgili karar ve sonuç ne olursa olsun herhangi bir gönül kırgınlığına veya kalp burukluğuna düşmeyeceğinize inanıyor, yürüdüğümüz millete hizmet yolunda size her zaman ihtiyaç duyacağımızı bahusus ifade ediyorum.

14 Mayıs'ta elbirliğiyle istiklalimize, istikbalimize, davamızın itibarına ve Türkiye'nin gelecek haklarına yüreğinizle sahip çıkıp katkı vereceğinize sonuna kadar itimat ediyorum.

Gösterdiğiniz teveccühe ve yakın alakaya, aynı şekilde taşıdığınız muazzez heves ve heyecana içtenlikle teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin taçlanarak devamını diliyorum.

Şahsınızı ve muhterem ailenizi muhabbetle selamlıyor, mübarek ramazan ayımızın nice manevi güzelliklere vesile olması niyazımla sizleri Cenabıallah'a emanet ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMilletvekili Aday Adayları
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