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Dev tren yola çıktı

Bakan Karaismailoğlu: 940 metrelik dev ihracat treni, Kars'tan yola çıktı

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:27
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Dev tren yola çıktı

ANKARA (DHA) 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a götürecek olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik trenin Kars'tan Gürcistan'a hareket ettiğini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Bakü- Tiflis- Kars demiryolu hattında şu ana kadar işletilen en uzun tren olan bu dev ihracat treni, 9 gün içerisinde tüm yükü ulaştırmış olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında birçok ülkenin dış ticaretinin büyük sekteye uğradığına dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu, "Bu noktada Türkiye’nin tüm tedbirleri alarak ve insan temassız olarak demiryolu üzerinden bölge ticaretinin sürdürülmesinde önemli rolü var. Özellikle bu süreçte bölgedeki birçok ülke ticareti Bakü- Tiflis- Kars (BTK) demiryolu hattı üzerinden yapmaya başladı. Şu anda da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında temassız ve yüksek dezenfekte işlemlerine tutularak demiryolunda önemli miktarda yük taşınıyor. Kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a da yükler BTK demiryolu hattı üzerinden ulaştırılıyor. Bu kapsamda BTK hattının açılışından bu yana en fazla yükü taşıyan en uzun tren de Kars’tan yola çıktı" dedi.

'9 GÜNDE ULAŞTIRMA OLACAK'

Bakan Karaismailoğlu, İzmir, Adana, Mersin, Kocaeli ve Kütahya’da üretilen ihraç malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a götürecek trenin 82 konteynerden oluştuğunu ve 940 metre uzunluğunda olduğunun altını çizdi. Karaismailoğlu, "Bu tren, BTK hattında şu ana kadar işletilen en uzun tren olma özelliğini taşıyor. Kars’tan hareket ederek ilk durağı olan Gürcistan’a doğru hareket etti. Hat üzerindeki diğer ülkelerde de yüklerini bırakarak 9 günün sonunda Özbekistan’a ulaşacak. 9 gün içerisinde tüm yükleri ulaştırmış olacak. Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok ülke ihtiyaçlarını tedarik edemez oldu. Bu dev tren ile kardeş ülkelerimize Türk malı ürünlerle ihtiyaçlarını da ulaştırmış olacağız. Trende temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok kalem malzeme bulunuyor. Tabii ki tüm taşıma işlemleri tamamen insan temassız ve yoğun dezenfekte işlemlerine tabi tutularak yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İRAN'LA 100 BİN TON KARŞILIKLI YÜK TAŞINDI

Bakan Karaismailoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanından sonra İran karayolu taşımacılığının da durdurulduğunu anımsattı. Söz konusu karar sonrasında İran'ın ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra İran üzeri Asya ülkeleri ticaretinin de BTK hattına kaydırıldığını anlatan Karaismailoğlu, "Koronavirüs gerekçesiyle eşyaların ülke karayolu geçişlerinde sınırlama geldiği andan itibaren gerekli tedbirleri aldık. BTK hattında seferlerin tekrar başlatıldığı 3 Mart’tan bugüne kadar İran ile karşılıklı yaklaşık 3 bin vagon ile 100 bin ton taşıma yaptık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adil KaraismailoğluUlaştırma Ve Altyapı BakanıBTK DemiryoluDev Ihracat Treni
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