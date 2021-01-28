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Destici: Yaşadığımız felaketi bütün yönleriyle aydınlatacağız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü helikopter kazasıyla ilgili, "Yaşadığımız felaketi bütün yönleriyle aydınlatacağız. Bizim beklentimiz ana soruşturmanın bir an önce tamamlanıp bu sürecin tamamıyla aydınlatılması olacaktır" dedi.

28 Ocak 2021 Perşembe 14:20
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Destici: Yaşadığımız felaketi bütün yönleriyle aydınlatacağız

ANKARA - BBP lideri Mustafa Destici, partisinin kuruluş yıldönümü ve Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Destici, 28'inci kuruluş yıl dönümlerini pandemi nedeniyle tüm dünyanın ve Türkiye'nin yaşadığı ağır şartlar altında kutladıklarını söyledi. Destici, BBP'nin kurulduğu günden bugüne, milletin inançlarının, değer yargılarının zırhı olduğunu belirterek, "Hiçbir vesayet odağının, hiçbir sermaye grubunun, hiçbir lobinin, hiçbir uluslararası projenin partisi olmadık, olmayacağız. İşte en çok bunun için milletimizin BBP'ye ihtiyacı var. Milletimizle birlikte yükseleceğiz. Milletimiz için yok olmayı göze alarak, milletimizle birlikte var olacağız" dedi.

'İHMALİ OLANLARIN CEZALANDIRILMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

2009 yılında Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nu, sevgiyle, saygıyla ve özlemle andıklarını ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Onunla birlikte şehadet şerbetini içen, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş kardeşlerimiz başta olmak üzere, kurulduğumuz günden bugüne, partimizde görev yapan ve ebediyete intikal eden tüm dava arkadaşlarımızı da rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Gururla ve kararlılıkla ifade etmek istiyorum; tanıdığımız ilk günden şahadetine Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanındaydık, bugün de onun ilkelerinin yanındayız. İnandıklarımızın, doğru bildiklerimizin, doğrunun, doğruluğun yanındayız. Onu kaybettikten sonra da Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizgisinden hiç ayrılmadık. Onu kaybettiğimiz günden bugüne en önemli tesellimiz milletimizin Muhsin Yazıcıoğlu'nun değerlerini, fikirlerini, şahsiyetini, ahlakını, siyasi duruşunu, daha iyi anladığını görmek oldu. Merhum Muhsin başkanımız ve arkadaşlarımızın şehit olduğu sürecin aydınlatılması, olayın bütün yönleriyle araştırılarak şüphelerin giderilmesi ve bu hadisede ihmali, hatası, kastı ve kusuru olanların ortaya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda, kararlı ve aralıksız bir mücadele verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ayrıca bu süreci kendi çıkarları için istismar eden kişi, topluluk ve kuruluşlarla da mücadele ettik ve edeceğiz."

'YAŞADIĞIMIZ FELAKETİ BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATACAĞIZ'

Destici, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümünü ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili de, şöyle dedi:

"Bugün geldiğimiz noktada aynı zamanda bizim ısrarlı talebimizden birisi de şuydu; biliyorsunuz olayın ilk olduğu anda 9 kişilik kaza kırım ekibi kurulması gerekirken maalesef 3 kişilik bir ekip kurulmuştu. 3 kişide Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Araştırma Komisyonu'na gelerek kendilerini bu konuda uluslararası belgelerini olmadığını ifade etmişlerdi. Bizim bu girişimlerimiz, ısrarlar bunları dile getirmemiz bugünlerde netice verdi ve bu 9 kişilik bir komisyon kuruldu. Partimiz, ocağımız, aileler ve avukatlarımızın ve devletimizi yöneten duyarlı yöneticilerimiz ve kamu görevlilerinin gayretiyle dosyayı kapattırmadık ve bundan sonrada kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Hiç vazgeçmedik. Hiçbir arkadaşımız hiçbir şüphe duymasın. Yaşadığımız felaketi bütün yönleriyle aydınlatacağız. Bizim beklentimiz olayın tüm şüpheleri giderilecek şekilde aydınlatacak olan ana soruşturmanın bir an önce tamamlanıp ve bu sürecin tamamıyla aydınlatılması olacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa DesticiMuhsin YazıcıoğluHelikopter Kazası
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