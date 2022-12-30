Destici: Türkiye'de, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sunni'si birinci sınıf vatandaştır

HAKKARİ - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz kardeşiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk'ü, Kürt’ü, Alevi'si Sünni'si birinci sınıf vatandaştır. Hiç kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yoktur" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yüksekova ilçesinde buluşma ve katılım programlarının ardından sabah saatlerinde Hakkari'ye geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde polislerle kahvaltı yapan Destici, daha sonra Hakkari Valiliği'ni ziyaret etti. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile bir süre makamında görüşen Destici, partisinin il başkanlığı açılışına katıldı. Cuma namazını Ulu Cami’de kılan Mustafa Destici, esnaf ziyareti yapıp, kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.



'BURADAKİ İNSANLARIN NE BEDELLER ÖDEDİKLERİNİ BİLİYORUZ'



"Yüksekova'da ziyaretlerde bulunup, STK temsilcileri ile görüştük. Vatandaşların dertlerini dinleyerek taleplerini aldık" diyen Destici şunları söyledi:



"BBP Yüksekova ve Hakkari'de milletvekili seçilene kadar, ben Hakkari milletvekiliyim, hep onların yanında olacağım. Burada belirtmek istiyorum. EYT çıktı. Maalesef burada bazı vatandaşlarımız EYT'den faydalanacak kadar prim borçlarını, sürelerini yaşları geçmelerine rağmen tamamlayamamışlar. İnşallah buna yeni bir düzenleme getirilebilir. Çünkü buradaki insanların ne şartlar altında yaşadıklarını ve ne bedeller ödediklerini biliyoruz. Güvenlik güçleri burada teröristlerle mücadele ederken şefkat eli de vatandaşlarımızın üzerinde. Altyapı ve üstyapıda Hakkari ve Yüksekova büyük bir gelişim içerisinde. Özelikle ulaşım ve yeni açılan tünellerle daha kolay hale gelecektir. Ziyaretimizde de gördük ki; bölgenin en büyük sorunu istihdam ve işsizlik. Bu da bu bölgeye has değil, bölgenin genelinde bir problem olarak devam ediyor. 'Bu bölge yatırım konusunda kendisine düşen payı bundan sonra daha güçlü bir şekilde alacaktır' diye düşünüyorum. Biz kardeşiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk'ü, Kürt’ü, Alevi'si Sünni'si birinci sınıf vatandaştır. Hiç kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yoktur. Kim hak mücadelesi adı altında teröre ve şiddete başvuruyorsa, devletin varlığına göz dikiyorsa, devletin bütünlüğünü parçalanmaya yelteniyorsa, milletin arasına nifak sokarak milleti bölmeye çalışıyorsa, biz buna müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz."



Destici'ye, esnaf ziyaretinde AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve AK partililer de eşlik etti.