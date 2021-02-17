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Destici: Terörün kökü kazınana kadar mücadeleye devam etmelidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye artık hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde hiçbir uyarıyı ya da çevresinden gelecek çağrıyı dikkate almadan terörün kökü kazınana kadar mücadeleye devam etmelidir. Gara'da yaşanan hadise bizim için bir milat olmalıdır" dedi.

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:32
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Destici: Terörün kökü kazınana kadar mücadeleye devam etmelidir

ANKARA - BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilediğini söyledi. Destici, "Türkiye artık hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde hiçbir uyarıyı ya da çevresinden gelecek çağrıyı dikkate almadan terörün kökü kazınana kadar mücadeleye devam etmelidir. Barış Pınarı'nın başladığı ilk harekat hedef bölgemiz olan Suriye sınırımızın 480 kilometre uzunluğunda 40 kilometre derinliğindeki harekat mutlaka tamamlanmalıdır. Burada ne ABD ne de Rusya bizi durduramamalıdır. ABD'ye şu kararlılık bildirilmelidir; biz bunları ezeceğiz, karşımıza kim çıkarsa çıksın onunla da mücadele edeceğiz. Bu çok açık ve net bir şekilde iletilmelidir. Yoksa bunlar 40 yıldır olduğu gibi daha nice canımızı yakmaya, canlarımızı almaya ve milletimizin geleceğini gasp etmeye devam edecekler. Buna artık fırsat vermemeliyiz. Gara'da yaşanan hadise bizim için bir milat olmalıdır" dedi.

'OLAY TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA AYDINLATILACAK'

Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili davaya ilişkin, şunları kaydetti:

"Olayın olduğu ilk günden bugüne kadar hem hukuki hem de siyasi olarak olayın takipçisi olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Olayın hata, ihmal, kusur, görevi kötüye kullanma ve istismar yönleri var. Bir de kasıt yönü var. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nde üst dereceli memurlar yargılandı ve bunları bir kısmı ceza aldılar. Yine Kahramanmaraş Adliyesi'nde devam eden özellikle helikopter düştükten sonra 'kurtuldu geliyor' bilgisini çeken dönemin istihbarat müdür yardımcısı da yargılandı ve cezasını aldı. Yine üst dereceli memurlarla ilgili yargılamada geçtiğimiz ayın 15’inde neticelendi. Onların 4'ü de ceza aldılar. Burada şimdi mart ayında bu olayı istismar edip, başka yönlere çevirenlerle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturma neticesinde ağır cezada açılan bir dava var. Bu davanın yargılanma süreci başlayacak. Burada helikopterin düşmesi daha sonra Muhsin Başkanımıza, oradaki arkadaşlarımıza ulaşılmasının engellenmesi bütün bunlarla ilgili şüpheler var. Dolayısıyla bütün bu şüpheleri ortadan kaldırmak, olayı bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Biz bu bilirkişi heyetinin çalışmasını bekliyoruz. Çalışma tamamlandığında inanıyorum ki, olayın bütün şüpheleri ortadan kaldırılacak bir şekilde tüm çıplaklığıyla aydınlatılacak. Bu olayı müsebbipleri de hukuk önünde aynen ihmali, kusuru, görevi kötüye kullanmadan yargılananlar nasıl ceza almışlarsa, onlarda hukuk önünde cezalarını alacaklardır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa DesticiTerörMücadele
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