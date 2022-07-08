Destici: Protesto, hekimlerimizin demokratik hakkı

ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doktorlarımızın, hekimlerimizin, tüm kesimlerimizin olduğu gibi eylem yapmak, protesto etmek demokratik bir hakkıdır. Ta ki buraya terör örgütünün uzantıları sızmasın ya da onların siyasi partilerinin temsilcileri sızmasın" dedi.



BBP Genel Başkanı Destici, beraberindeki divan üyeleri ile Ankara Hamamönü'ndeki Tacettin Dergahı'nda bulunan, partisinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil ve gül bıraktı. Yazıcıoğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Mustafa Destici ise yaptığı açıklamada, ''2009 yılının 25 Mart’ında şehadet şerbeti içen şehit liderimiz Muhsin başkanımızı ve onunla birlikte şehadete yürüyen Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, İsmail Güneş, Murat Çetinkaya ve pilot Kaya İstektepe’yi yad ediyorum. Şehitlerimizi şükranla yed ediyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun" dedi.



Destici, sağlık çalışanlarına şiddetin bir türlü önlenemediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı sağlık çalışanlarımıza karşı büyük bir mahcubiyet içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Doktorlarımızın, hekimlerimizin tüm kesimlerimizin olduğu gibi eylem yapmak, protesto etmek demokratik bir hakkıdır. Ta ki buraya terör örgütünün uzantıları sızmasın ya da onların siyasi partilerinin temsilcileri sızmasın. Tabipler Birliği, ben onlara ‘Türk Tabipler Birliği’ demeyi de yakıştırmıyorum. Sadece 'Tabipler Birliği' diyorum. Onlar 'Türk' kelimesini hak etmiyorlar. Bu, Tabipler Birliği’nin niyeti üzüm yemek değil, niyeti bağcıyı dövmek. Niyeti üzüm yemek olup, demokratik hakkını kullanan ve acısını paylaşan; bu konuda da ilgili kurum ve kuruluşlara yasal çerçeve içerisinde tepkisini koyan her hekimimize ve doktorumuza saygım vardır. Bu da onların en doğal hakkıdır ama dediğim gibi provokasyona, istismara ve devlete, ülkenin ve milletin birliğine kastedenleri buradan ayırıyorum" diye konuştu.



BBP lideri Destici, Şanlıurfa'da lüks araçlarla konvoy oluşturarak yüksek sesle müzik çalan Suriyelilere yönelik tepkinin sorulması üzerine "Geçici sığınmacıların Türkiye’de bulundukları süre içerisinde buradaki kanunlara uyma zorunlulukları var. Taşkınlık yapmak, saldırmak, bizim gençlerimizi tahrik etmek; bunlar asla kabul edebileceğimiz şeyler değildir ve bu tür taşkınlık yapanlar gençlerimizi, vatandaşlarımızı tahrik edenler, ülkemizin yasalarına ve kanunlarına aykırı hareket edenler hiç vakit kaybedilmeden derhal sınır dışı edilmelidir. Bunlara asla müsamaha gösterilmemelidir. Kim yanlış bir davranış içerisine girmişse kim tehditkar ve uygunsuz bir davranış içerisinde girmişse hiç vakit kaybetmeden sınır dışı edilmeliler" dedi.