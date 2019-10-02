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Destici: O zaman bu sistem özelliğini kaybetmiş olur

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanlığı seçimi için barajın 50+1'den, 40+1'e düşürülmesi önerilerine ilişkin, "O zaman bu sistem özelliğini, ciddiyetini kaybetmiş olur, sulandırılmış olur. Sonra '40 olmadı bu sefer de 30'a düşürelim' mi diyeceğiz? Daha ciddi meselelerimiz var, onları konuşup çözüm üretmemiz lazım" dedi.

Destici: O zaman bu sistem özelliğini kaybetmiş olur

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanlığı seçimi için barajın 50+1'den, 40+1'e düşürülmesi önerilerine ilişkin, "O zaman bu sistem özelliğini, ciddiyetini kaybetmiş olur, sulandırılmış olur. Sonra '40 olmadı bu sefer de 30'a düşürelim' mi diyeceğiz? Daha ciddi meselelerimiz var, onları konuşup çözüm üretmemiz lazım" dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:17
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Destici: O zaman bu sistem özelliğini kaybetmiş olur

ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, cumhurbaşkanlığı seçimi için barajın 40+1'e düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Ben bunun işi sulandıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla gayri ciddi olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Sistem değişmişse; 50 üzeri oy, sistemin ruhunu ifade ediyor. Halkın, toplam seçmenin yarısından bir fazlasını aldığınız zaman sizin meşruiyetiniz tartışılmaz. Ama siz bu sistemde yüzde 50'nin altında bir oy ile seçildiğiniz zaman kim olursa olsun her zaman tartışılır hale gelirsiniz. Halkın çoğunluğunun desteğini almamış olursunuz. Bu sistemin en önemli özelliği halkın çoğunluğunun bir fazlasıyla iktidara gelmektir. Bence bunu tartışmak yerine bu sistemin hangi eksiklikleri var, toplum sistemde nelerin değişmesini istiyor, kuvvetler ayrılığının tam olarak işlemesi için hangi düzenlemelerin getirilmesi gerekiyor, siyasi partiler yasasının demokratikleştirilmesi, seçim kanununda barajın kaldırılması gibi hususların konuşulması gerekiyor. Şahsen bunu ciddi ve doğru bulmam. O zaman bu sistem özelliğini, ciddiyetini kaybetmiş olur, sulandırılmış olur. E sonra '40 olmadı bu sefer de 30'a düşürelim' mi diyeceğiz? Daha ciddi meselelerimiz var, onları konuşup çözüm üretmemiz lazım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Mustafa DesticiCumhurbaşkanlığı SeçimiBaraj
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