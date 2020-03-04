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Destici: Göçmenlere yönelik açık kapı politikasını destekliyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Türkiye'nin göçmenlere müdahale etmeme kararında geç kaldığını savunarak, "Biz bugün de alınmış olan kararı doğru buluyoruz, destekliyoruz. Bundan asla bir geri adım atılmamasını açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyoruz" dedi.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:22
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Destici: Göçmenlere yönelik açık kapı politikasını destekliyoruz

ANKARA - BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, TBMM Genel Kurulu'nda İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırı ile bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kapalı oturuma ilişkin konuşan Destici, "PKK'nın siyasi uzantılarının var olduğu bir mecliste kapalı oturum yapmak ne kadar anlamlı ve halkımızın, milletimizin buna bakışı nedir?" diye sordu. Destici, şöyle konuştu:

"Bundan daha trajikomik olanı da Meclis'teki bazı muhalefet partilerinin sözcülerinin oraya bilgilendirmek için gelen bakanlarımıza 'kamuoyunda konuşulanlardan daha fazla bir şey söylemiyorsunuz?' şeklinde serzenişleri oldu. Elbette ki siyasi partilerin, milletvekillerinin daha fazla bilgi alma hakkı vardır. Ama maalesef bugünkü yapısı itibariyle o yer TBMM'nin Genel Kurulu değildir. PKK'nın siyasi uzantılarının var olması ve onların varlığından dolayı aslında Meclis'te konuşulması gereken konuların konuşulamaması gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına büyük bir kayıp, ayıp ve vahim bir durumdur. Bizim acilen buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. TBMM'yi teröristlerden ve PKK'nın uzantılarından kurtarmamız gerekiyor" dedi.

'KARARI DOĞRU BULUYORUZ, DESTEKLİYORUZ'

Destici, Türkiye'nin göçmenlere müdahale etmeme kararında geç kaldığını, bu kararın daha önce alınması gerektiğini savunarak, "Biz bugün alınmış olan kararı doğru buluyoruz, destekliyoruz. Bundan asla bir geri adım atılmamasını açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Bugüne kadar hiçbir külfete ortak olmayan ama bu husustaki her türlü fırsatı da değerlendirmekten çekinmeyen Batı'yı bu soruna, meseleye ortak etme hamlemiz çok isabetli ve yerinde olmuştur. Bu hamlemiz geçmişte devreye sokulsaydı, çok uygun konjonktürel avantajlarımız da vardı. Daha etkili ve kalıcı sonuçlar alınırdı" diye konuştu.

'ORDUMUZUN YANINDA DURMAYA DAVET EDİYORUZ'

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib'den acı haber aldıklarını, 2 askerin şehit, 6 askerin ise yaralandığını anımsatan Destici, "2 şehidimizle birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun. Terörün her türlüsüne karşı mücadele eden devletin varlığı, milletin istiklali ve istikbali için canını hiçe sayarak, kahramanca mücadele eden ordumuzun, kahraman güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Milletimizi topyekûn bir yumruk gibi devletimizin, ordumuzun yanında durmaya davet ediyoruz" dedi.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiMustafa DesticiAçık Kapı PolitikasıGöçmenler
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