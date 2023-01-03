Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.633,65
ALTIN
1.104,03
DOLAR
18,74
STERLİN
22,41
EURO
19,76
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Turizm arsası satış ihalesi
Turizm arsası satış ihalesi
Milli Eğitim Bakanlığı, 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 450...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Destici: Asgari hane geçim rakamı belirlensin, aradaki fark ödensin

03 Ocak 2023 Salı 16:03
Destici: Asgari hane geçim rakamı belirlensin, aradaki fark ödensin

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "En kısa zamanda 4 kişilik aile için farklı, 3 kişilik aile için farklı bir asgari hane geçim rakamının belirlenmesini ve bunun altında hanesine gelir giren vatandaşlarımıza aradaki farkın devlet tarafından ödenmesini teklif ediyoruz" dedi.

Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Destici, çocuk istismarına yönelik ile ilgili kurulacak araştırma komisyonu ile ilgili, "Bu utanç verici hadiselerle, maalesef ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada devletler, milletler mücadele etmekte. Mücadeleden de yüzde 100 sonuç alma noktasında, aciz kaldığı konuların başında geliyor. Meclis gündemine alınması ve tüm siyasi partilerin katkı sağlaması ile hepimizin muzdarip olduğu, kamu vicdanının onaylamadığı, kamu vicdanının zarar gördüğü söz konusu suçların önlenmesi için belirgin bir ilerleme sağlanmasını ümit ve temenni ediyorum" diye konuştu.

'EKONOMİ, EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ'

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birinin ekonomi olduğunu kaydeden Destici, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri anlattı. Destici, asgari ücrete yapılan zammın vatandaşı rahatlattığını belirterek, "Israrla söylüyorum. Türkiye'de asgari ücret, asgari geçim rakamı olarak biliniyor ve yaygın görüş bu. Halbuki öyle olmadığını biz biliyoruz. Bunun için mutlaka en kısa zamanda 4 kişilik aile için farklı, 3 kişilik aile için farklı bir asgari hane geçim rakamının belirlenmesini ve bunun altında hanesine gelir giren vatandaşlarımıza aradaki farkın devlet tarafından ödenmesini teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Destici, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Bizim beklentimizi Meclis'teki tüm partilerin desteği ile 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilmesi ve anayasa değişikliğinin gerçekleştirilmesi. Bu olmazsa, mutlaka referanduma gidecek ve milletimiz çok net şekilde kararını verecektir" dedi.

'SİYASİ BÖLÜCÜLÜK YAPIYOR'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Anayasa'nın 66'ncı maddesindeki 'Türklük' tanımı ile ilgili açıklamasına eleştiri getiren Destici, "Düpedüz PKK'nın ve onun siyasi şubesi HDP'nin diliyle konuşuyor yani siyasi bölücülük yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Nurşirevan Elçi'nin 'yerel yönetimlerin güçlendirilmesi' ve 'özerklik' açıklamasına da değinerek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında Elçi'nin açıklamalarına katılmakta mıdır, katılmamakta mıdır? Özerklikten yana mıdır, değil midir, bunun cevabını net olarak vermelidir" dedi.

'BİRKAÇ HAFTA ÖNE ALINABİLİR'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin tarihinin erkene alınma ihtimali ile ilgili konuşan Mustafa Destici, şöyle dedi:

"En geç tarih 18 Haziran. Bunun öncesine alınabilir mi, alınabilir. Seçimin sağlıklı yapılabilmesi, vatandaşların oyunu kullanabilmesi için belki tarihin birkaç hafta öne alınması gündeme gelebilir. Seçim kararı 2 türlü alınır. Meclis 360 çoğunlukla alırsa, 3 aylık bir zaman dilimi lazım. Cumhurbaşkanı karar alırsa 2 aylık bir zaman dilimine ihtiyaç var. Ne Cumhur İttifakı ne de muhalefet 360'ı buluyor. Dolayısıyla Meclis'in seçim kararı alması gibi bir ihtimal yok şu anda. Seçim Yasası'nın uygulanması için 6 Nisan'ı geçmesi gerekir. Burada bir uzlaşma olmayacağı için seçim kararını Meclis değil; Cumhurbaşkanımız alır. Orada da 2 aylık süre zaten yeterlidir." 

DHA

Son Güncelleme: 03.01.2023 16:04
Anahtar Kelimeler:
Asgari Hane Geçim RakamıMustafa Destici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Hakimin iddiaları için soruşturma açılmasını istiyoruz
Kılıçdaroğlu: Hakimin iddiaları için soruşturma açılmasını istiyoruz
Akşener, Almanya'nın AB İşleri Bakanı Lührmann ile görüştü
Akşener, Almanya'nın AB İşleri Bakanı Lührmann ile görüştü
Bahçeli: Seçim için iki seçeneğe de hazırız
Bahçeli: Seçim için iki seçeneğe de hazırız
Yeniden Refah'lı Prof. Dr. Aydal: Yeni bir beyin göçü ile karşı karşıya kalabiliriz
Yeniden Refah'lı Prof. Dr. Aydal: Yeni bir beyin göçü ile karşı karşıya kalabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nın yanında fuar alanı yapmaya başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nın yanında fuar alanı yapmaya başladık
Fuat Oktay: Vatandaşlarımız dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek
Fuat Oktay: Vatandaşlarımız dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki
Dönmez, bor işçileri ile birlikte 2023'e girdi
Dönmez, bor işçileri ile birlikte 2023'e girdi
Bakan Özer, Kastamonu'da cenazeye katıldı
Bakan Özer, Kastamonu'da cenazeye katıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi