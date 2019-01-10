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Destici: Ağrı'da AK Parti'yi destekleyeceğiz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bazı hassas olduğumuz bölgeler var. Örneğin, Ağrı'da biz rahatlıkla AK Parti'yi destekleyebiliriz, destekleyeceğiz. Ama biz isteriz ki; Ağrı’nın Tutak ilçesinde AK Parti ve MHP bizi desteklesin. Diğer siyasi partiler bizi desteklesinler. O belediyelerin tekrar PKK'nın eline geçmemesi lazım" dedi.

Destici: Ağrı'da AK Parti'yi destekleyeceğiz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bazı hassas olduğumuz bölgeler var. Örneğin, Ağrı'da biz rahatlıkla AK Parti'yi destekleyebiliriz, destekleyeceğiz. Ama biz isteriz ki; Ağrı’nın Tutak ilçesinde AK Parti ve MHP bizi desteklesin. Diğer siyasi partiler bizi desteklesinler. O belediyelerin tekrar PKK'nın eline geçmemesi lazım" dedi.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:46
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Destici: Ağrı'da AK Parti'yi destekleyeceğiz

BBP lideri Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya geldi. Destici, yerel seçim öncesi partisinin tutumu hakkında bilgi vererek, "Bazı hassas olduğumuz bölgeler var. Örneğin, Ağrı'da biz rahatlıkla AK Parti'yi destekleyebiliriz, destekleyeceğiz. Ama biz isteriz ki; Ağrı’nın Tutak ilçesinde AK Parti ve MHP bizi desteklesin. Diğer siyasi partiler bizi desteklesinler. O belediyelerin tekrar PKK'nın eline geçmemesi lazım. Bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım. Türkiye'nin geri kalan bölgeleri ile ilgili de biz parti olarak elbette kendi adaylarımız ve amblemlerimizle seçime katılacağız. Bunun istisnası olan yerler olacaktır. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'nın ruhuna sağdığız. Bu hafta sonu Pazar günü hem il başkanlarımız, merkez karar yönetim kurulu üyelerimizle bir değerlendirme toplantımız var. İnşallah ondan sonra adaylarımızı da kamuoyuna açıklamaya başlayacağız."

'GÖRÜŞMELER VE TEMASLARDAN OLUMLU SONUÇ ÇIKACAK'

Mustafa Destici, "İttifak görüşmelerinde somut bir temasınız oldu mu?" sorusuna ise, şöyle yanıt verdi:

"Arkadaşlarımız görüşüyorlar. Bu hususla ilgili birkaç görüşme yapıldı. Yapılan çalışmalar kendilerine sunuldu. Temaslarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de devam edeceğini temenni ediyorum. Daha listelerin verilmesine 39 gün var. Daha çok zaman var. İnşallah bu görüşmeler ve temaslardan olumlu sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum. Karar aşamasına doğru yaklaşılmış bulunuyor. Üzerimize düşecek miktarın ötesinde bir fedakârlık yaparak, biz çalışmalarımız sunduk. Bir seçim işbirliği gerçekleşecek ise, BBP'nin kendi adıyla ve amblemiyle seçime katılacağı yerler olmalıdır. Ben olacağına da inanıyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BBPMustafa Destici
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