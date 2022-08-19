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Destici: Adaylık Kemal beyin hakkıdır

19 Ağustos 2022 Cuma 14:12
Destici: Adaylık Kemal beyin hakkıdır

ESKİŞEHİR - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşündüğünü belirterek, “Masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda Kemal beyin çabası, gayreti büyüktür. Onun için ben Kemal beyin adaylığının da hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak konuşulacaksa bir hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal beyin hakkıdır” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Otelde basın toplantısı düzenleyen Destici, '6'lı masa'nın son toplantısının ardından bazı durumların değişeceğini söyledi. Masadaki parti genel başkanlarının farklı açıklamalarda bulunduklarını belirten Destici, “Son yemek daha yenmedi. Son yemek, Ağustos'un 21'inde. Ben son yemekten sonra işlerin değişeceğini düşünüyorum. Yani artık '6'lı masa' 6'lı mı devam eder, 3'lü mü devam eder, 5'li mi devam eder, son yemekten sonra bunu hep birlikte görürüz, diye düşünüyorum. Daha doğrusu masa 7'li de hep 6'lı diye gizlendi, örtüldü. Kesin, masa 7'li. Bir kere bunu bilmek lazım ama işte artık masa 7'li mi devam eder, 5'li mi devam eder, 4'lü mü devam eder; bunu o son yemekten sonra daha net görürüz, diye düşünüyorum. Bunu neye göre söylüyorum? Hem yapılan açıklamalardan her gün o masadaki partilerin genel başkanlarının farklı farklı açıklamalarını dinliyoruz. Yoruma açık, izaha muhtaç açıklamalarını dinliyoruz” dedi.

‘KEMAL BEYİN KESİN ADAY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’

Gazetecilerin Millet İttifakı adayına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Destici, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine gelince ben Kemal beyin kesin aday olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kesinlikle sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben bundan bir geri adım atmayacağını düşünüyorum. Kemal beyin hakkı mıdır? Sonuna kadar da hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem o masanın ya da o 7'li ittifakın en büyük partisinin genel başkanıdır. Hem o ittifakın oluşması için hem masa için çok büyük gayret göstermiş, özveriyse özveride bulunmuş hatta kimsenin gösteremeyeceği özveriyi göstermiş bir anlayışla bugüne kadar bu masayı taşımıştır. Yani masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda da yine Kemal beyin çabası, gayreti büyüktür. Onun için ben Kemal beyin adaylığının da hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak konuşulacaksa bir hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal beyin hakkıdır. Ama bunu masanın içindeki bazı siyasi partilerin ve genel başkanlarının kabul etmediğini de farklı gerekçelerle biliyoruz. Farklı aday arayışları olduğunu düşünüyoruz. CHP'yi ve Kemal beyi farklı bir adaya ikna etme konusunda çabaları olduğunu da görüyoruz. Ama ben bütün bu çabalara rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığından geri adım atmayacağını bugünün şartlarında geri adım atmayacağını düşünüyorum.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DesticiMillet İttifakı
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