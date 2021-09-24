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Destici: ABD ziyareti başarılı geçmiştir, algı operasyonları yapılıyor

24 Eylül 2021 Cuma 14:17
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Destici: ABD ziyareti başarılı geçmiştir, algı operasyonları yapılıyor

BURSA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin algı operasyonları yapıldığını belirterek, "Türk'üm diyen, devletin varlığından yanayım diyen hiçbir vatan evladı, algı operasyonlarına alkış tutamaz. Alkış tutuyorsa onun vatan evlatlığından şüphe ederiz. ABD ziyareti çok başarılı geçmiştir, fevkalade olmuştur" dedi.

Bursa’ya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendiren Destici, ziyarete yönelik algı operasyonu yapıldığını ve ziyaretin oldukça verimli geçtiğini kaydetti. Ziyaretin iki ana gündem maddesinin bulunduğunu söyleyen Destici, ilkinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ikincisinin de Türkevi'nin yeni binasının açılışı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Programlarımız bununla sınırlı kalmadı. Türk vatandaşlarımızın oluşturduğu, içerisinde müslüman kardeşlerimizin de bulunduğu toplantıya katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı, müslüman toplum önderlerini kabul etti, bizler de hazır bulunduk. Afgan, Pakistanlı, Yemenli, Suriyeli, Libyalı, dünyanın pek çok noktasından gelen toplum önderlerinin soruları cevaplandırıldı. Türkevi'nin açılış gerçekleşti. Her Türk vatandaşını, müslümanları gururlandıran bu muhteşem binanın yapılışında öncü olan sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Her Türk vatandaşının o binayı görmesini isterim, bir gurur abiesi. Muhteşem diyebileceğimiz bir eser. BM binasının hemen karşısında. BM Genel Kurulu'na katılan her lider Türkevi'nin önünden geçiyor, her geçen devlet başkanı ya da cumhurbaşkanı binaya gıpta ile bakıyor. Eleştirebilirsiniz ama Türkevi'nin açılışına nasıl muhalefet edeceksiniz? Bizzat gözlemlemesek insanı inandıracak o kadar büyük algı operasyonu gerçekleştiriyorlar ki, bu ziyareti başarısız göstermek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Benim gözlemlediğim en çok görüşmeyi sayın Cumhurbaşkanımız yaptı."

'DIŞARIDA HEPİMİZİN BİRLİK OLMA ZORUNLULUĞU VAR'

Bazı kesimlerin ABD ziyaretini başarısız göstermek için yoğun çaba harcadığına işaret eden Mustafa Destici, "Birisi diyor ki düğün konvoyu gibi, sayın Cumhurbaşkanı bütün diğer devlet başkanlarında olduğu gibi bir konvoy eşliğiinde gidiyor. Hatta şunu söyleyeyim; en büyük konvoy, trafiğin keşmekeş olduğu an ABD Başkanı Biden'ın New York'a geldiği saatler oluyor. ABD ve diğer devlet başkanları, çok daha fazlasını yapıyor. Sanki diğer devlet başkanları otobüs ile gidiyor da, sadece Türkiye Cumhuriyeti heyeti konvoy ile gidiyor gibi bir algı oluşturuluyor. Bu milli bir mesele, oradaki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı heyetinin itibarı ne kadar yükselirse, Türk milletinin itibarı da o kadar yükselir. Bunu itibarsızlaştırmak kabul edilebilir bir şey değil. Sırf siyasi rant elde edeceğiz diye bunlar olmaz. Herkesin gururlanacağı Türkevi'nin açılışını bile küçümsemek, izah edilebilir bir şey değil. Bunlarla ilgili söyleyecek kelime bulamıyorum, bazen ahlaksızlığın ötesine geçen eleştiriler var. Dışarıda hepimizin birlik olma zorunluluğu var. Milletimize borçluyuz. Herkesin bunu böyle bilmesi ve değerlendirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Türk'üm diyen, devletin varlığından yanayım diyen hiçbir vatan evladı, algı operasyonlarına alkış tutamaz" diyen Destici, "Alkış tutuyorsa onun vatan evlatlığından şüphe ederiz. Kendi devletlerinin çıkarları doğrultusunda iş görenlerin algı operasyonlarına alet olup içeride bunların sözcülüğünü yapanlar vatan hainlerine hizmet ettiklerinin farkında olacaklar. Bunu dışarıya çıktığımızda yurt dışında çok daha rahat ve net bir şekilde gözlemliyoruz. ABD ziyareti çok başarılı geçmiştir, fevkalade olmuştur. Biden ile görüştürülememesi gibi bir algı oluşturuluyor, Biden zaten BM Genel Kurulu'na geldi, hiçbir devlet başkanı ile özel görüşme gerçekleştirmedi. Sanki bütün devlet başkanları ile görüşmüş de sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ile görüşmedi gibi bir durum oluşturuluyor. Biden'a sığınıyorlar. Milletimize uyarı yapmak istiyorum, büyük bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız. Kendisini muhalif basın olarak addeden muhalif partilerinin yanında duran bazı basın yayın organları, yalan haber yaparak algı operasyonu gerçekleştiriyorlar" açıklamalarında bulundu.

'ERKEN SEÇİM İHTİYACI YOK'

Terörün tamamen karşısında olduklarını vurgulayan Destici, CHP, İYİ Parti ve HDP'ye de eleştirilerde bulundu. Gelen bir soru üzerine erken seçim konusuna da değinen Destici, "Seçimler zamanında yapılmalı, yönetimde istikrar çok önemli. Sistem bunun için değişti. Sistem bunun için değişmişken, böyle bir erken seçim ihtiyacı yok" yorumunu yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BBPMustafa Destici
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