"Destek kesilirse, 10 günde dünyada terör örgütü kalmaz"

ESKİŞEHİR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Kurtulmuş, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile partililer tarafından karşılandı. Kurtulmuş, organize sanayi bölgesindeki bir restoranda basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından başlayan dayanışma ruhunun mutluluk verici olduğunu söyledi. Terörün arkasındaki esas güçleri deşifre edip, onların teröre destek vermesini bütünüyle engelleyene kadar mücadelenin devam edeceğini ifade eden Kurtulmuş, “Terör saldırısının hemen ardından başlayan ve dalga dalga büyüyerek devam eden, milletimizin topyekun ortaya koymuş olduğu örnek bir dayanışma ruhunu, ben de bizzat görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten milletimize müteşekkiriz. Fikirleri ne olursa olsun, teröre karşı ortak bir insanlık cephesinde buluşabilmeyi, teröre karşı yekvücut olabilmeyi, terör örgütlerini ve onların arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğimizi bu örnek dayanışma ruhu ile milletimiz ortaya koymuştur. Bu saldırı ile birlikte şu konuyu gündeme getirmek herhalde doğrudur. Mesele sadece orada bombayı patlatan, bombayı patlatana emir veren ya da onları bir şekilde buraya getiren, yönlendiren ya da arkalarında bunları planlayan terör örgütünden ibaret bir saldırı değildir. Yıllardır söylediğimiz şey; terörün arkasındaki esas güçleri deşifre edip onların teröre destek vermesini bütünüyle engelleyene kadar bu mücadelemiz devam edecektir” dedi.



‘DESTEK KESİLİRSE, 10 GÜNDE DÜNYADA TERÖR ÖRGÜTÜ KALMAZ’



Numan Kurtulmuş, terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesi halinde dünyada 10 günde terörden temizleneceğini, yıllardır bunun mücadelesini verdiklerini belirterek, şunları söyledi:



“Terör örgütlerine lojistik destekleri kimler veriyor? İstihbarat desteklerini kimler veriyor? Bunlara silahları, bombaları kimler temin ediyor? Bunlara kendi ülkelerinin başkentlerinde siyasi çalışma adı altında ofisleri kimler tahsis ediyor? Bunlara TIR'larla mühimmatı, silahı kimler veriyor? Yıllardır söylediğimiz budur. Sadece terör değil. Adını bir de süslü bir şekilde koydukları, vekalet savaşlarının aracı olarak kullandıkları maşaları olan terör örgütleri burada asıl fail değildir. Asıl fail bu terör örgütlerine destek verenlerdir. Şunu da çok net söylüyoruz; eğer dünyanın Afrika’dan ta Asya’nın içine kadar, Meksika’ya kadar, Orta Amerika’ya kadar dünyanın neresinde terör örgütü varsa, bu terör örgütlerine destek verenler, silah verenler, siyasi ve lojistik destek sağlayanlar samimiyetle bu desteklerini kessinler bir hafta 10 günde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz. Sadece PKK/PYD için söylemiyorum. Boko Haram’dan DEAŞ’a kadar, bir sürü terör örgütünün eline silahları tutuşturup, bunları meydanlara salan kimlerdir? Vekalet savaşı dedikleri, vekillerini kullanarak yürüttükleri aslında bir hakimiyet mücadelesi ve hatta vekalet savaşları üzerinden bunu da bir uluslararası ilişkiler aracı haline getirerek bazı bölgelerde kendi hegemonyalarını arttırma mücadelesidir. Bu oyunun farkındayız. Terörün ardındaki güçler tamamı ile terörün arkasından çekilene kadar, terörü ortaya çıkaran sosyolojik, toplumsal gelişmeler tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Terör konusundaki ikircikli davranışlara, terör konusundaki iki yüzlü tavırlara sahip olan ülkelere de şu sözü söylemek isteriz; terörün iyisi kötüsü, şuraya karşısı, buraya karşısı olmaz. Terörün tamamı insanlık düşmanı, canilerin kullanıldığı bir insanlık suçudur. Bu suça kimse ortak olmasın, bu insanlık suçunun ayıbına kimse bir şekilde ortak olmasın. Tam tersine, insanlık cephesinin teröre karşı ortak bir cephede bir araya gelebilmesi, güçlü bir şekilde mücadele edebilmesi ve terör örgütlerinin artık dünyada kımıldayamaz hale gelmesini temin etmesi bir insanlık borcudur”



MİLLET İTTİFAKI’NA ELEŞTİRİ



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’de yaşanan pozitif gelişmelere rağmen muhalefetin ‘6’lı masada’ henüz bir fikir birliğine dahi ulaşamadığını söyledi. Millet İttifakı’nın görüşmelerini eleştiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:



“İç ve dış politikada pozitif gelişmeleri Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hazırlığı olarak görüyoruz ve milletimizle paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bu çalışmaları yaparken, maalesef diğer tarafta da Türkiye’nin muhalefeti, bırakın bir pozitif gündem oluşturabilmeyi, her gün biraz daha dağınık, biraz daha kafa karışıklığı içerisinde olduğu manzarayı milletimizin önüne seriyor. 6 artılı masanın bırakın ortak bir aday çıkarabilmeyi, ortak bir fikir etrafında dahi toparlanabilmesinin mümkün olmadığı anlaşılıyor. Her gün biraz daha kavga, biraz daha iç mücadele, ‘kim, nasıl olacak’ tartışmalarının içerisine giriyorlar. Bizim bir yıla yakın bir süredir söylediğimiz şey şudur; karşı taraftaki ittifakın, ben 6 artılı masa diyorum çünkü üstünde kaç olduğunu bilmiyoruz, 6 artılı masanın genişleme potansiyeli var. Buradaki temel sorun adayın kim olacağının tespit edilmemesi değil, ortak bir paradigmanın, ortak bir siyasi fikir çerçevesinin kurulamamış olmasıdır. İnanın her toplantısından sonra millet şunu bekliyor; ‘bu toplantıdan ne çıkacak?’ Örneğin millî savunma sanayisinde nasıl bir program icra edecekler. Mavi Vatan'ın korunması ve Akdeniz’deki haklarımızın geliştirilmesi konusunda nasıl mücadele verecekler? Örneğin Türkiye’nin terörle mücadelesinde ve özellikle sınır ötesi operasyonlarında ortak hangi fikirlere sahiptirler? Eğer iktidara gelirlerse hangi ekonomi programını uygulayarak Türkiye ekonomisinde adımlar atacaklar? Bütün bunların üzerinde öyle görünüyor ki ortak bir fikirleri, müşterek hareket ettikleri bir paradigmaları olmadığı görülüyor. Böyle oldukça da sürekli adaylar üzerinden karşılıklı atışma içerisindeler.”



‘KİMLERİ ADAY GÖSTERECEĞİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR’



Millet İttifakı’nın her gün herhangi bir partiden birinin sözleriyle aday üzerinde spekülasyonları gündeme getirdiğini ifade eden Kurtulmuş, “Tabii karşı taraftaki siyasetin kimi, kimleri aday göstereceği bizi ilgilendirmiyor, kimi aday gösterirlerse göstersinler. Şunu söylemek herhalde hakkımız. Siyaset yarış işidir. Yarış da en az 2 kişinin olduğu bir ortamda gerçekleşir. Bizim adayımız bellidir, ne yaptığı bellidir, vizyonu bellidir, vizyonuyla Türkiye’yi getirmek istediği yer bellidir. Karşı tarafın adayı belli olmadığı gibi vizyonu hiç ortada yoktur, vizyon anlamında eseri dahi yoktur. Biz karşımızda güçlü ve fikirlerini güçlü bir şekilde ifade edebilen bir muhalefet isteriz. Muhalefetle günlük atışmalar üzerinden siyaset yapmak bizim işimiz değil, talebimiz de değildir. Dolayısıyla bir an evvel bu 6’lı masadaki önce kafa karışıklığının sonra fikir dağınıklığının, sonra da ortak fikir ve hedef dağınıklığının ortadan kaldırılmasını ve aday ya da adaylarıyla Türkiye kamuoyunun önüne çıkmalarını tavsiye ederiz. Milletimiz dikkatle izliyor. Bu milletin olağanüstü yüksek bir feraseti vardır. Kimin ne yaptığını, kim ne söylerken neyi söylemek istediğini gayet güzel anlıyor” ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE BU AYIPTAN İLANİHAYE KURTULSUN'



​Türkiye’de kadınların başörtülü ya da baş açık, özelde veya kamuda herhangi bir şekilde ayırımcılığa tabii tutulamayacağı bir anayasal düzenlemeyi yeniden gündeme gelmeyecek şekilde tamamlamak istediklerini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Kadınların kıyafetleri, tercih ettikleri kıyafetleri, inançları dolayısıyla giydikleri kıyafetleri dolayısıyla herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde, kamuda veya özel sektörde bir ayrımcılığa tabi tutulmasını önlemekle ilgili anayasaya değişikliği, ilgili partilerle de konuşarak belli bir noktaya geldi. İnşallah önümüzdeki hafta anayasanın 24 ve 41’inci maddelerinde, 24’üncü maddeye ilave fıkra ekleyerek, 41’inci maddede de değişiklikler yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacaktır. Şunu herhalde söylememiz gerekir; ‘Türkiye başörtü yasakları diye anladığı ama esas itibariyle kadınların hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bu davranışlarla yeni karşılaşmadı.’ Esasında son dönemde aslında fiilen bitmiş olan bir meseleden bahsediyoruz. Fiilen böylesine kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kadınların başörtülü ya da baş açık, kamu, özel sektör veya istedikleri her yerde rahatlıkla yer alabildikleri, eğitimlerini ve devlet memuru olarak kariyerlerini sürdürebildikleri ve bu konudaki bütün yasaklamaların geride bırakıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın bir gece bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi içeren teklifini sosyal medya vasıtasıyla Türkiye kamuoyuyla paylaşması, bu konuyu yeniden gündeme taşıdı. Bu konuyu gündeme taşıdığı için burada Kılıçdaroğlu’na da teşekkür ediyorum. Ama bundan sonra madem bir yasa değişikliğini gündeme getirdiniz, şu ana bunu engelleyen bir yasa olmamasına rağmen, rahmetli Özal döneminde de engelleyen bir yasa olmamasına rağmen bu yasak fiili zorlamalarla, yüksek yargının vermiş olduğu bazı kararların şerhleri, yasa ittihaz edilerek uygulanmıştır. Dolayısıyla bunun için bir yasaya bile gerek yoktu. Madem böyle bir teklifte bulunuyorsunuz, haydi gelin bunu en üst hukuk normu olan anayasa değişikliğiyle gerçekleştirelim. Herhangi bir uygulayıcının anlayışına, herhangi bir siyasi iktidarın yönelimine bakmaksızın Türkiye’de kadınlarımız başörtülü ya da baş açık, özelde veya kamuda herhangi bir şekilde ayırımcılığa tabii tutulamayacağı bir anayasal düzenlemeyle birlikte Türkiye bu ayıptan ilanihaye kurtulsun, bir daha gündemimize hiçbir şekilde gelmesin. Kadınlarımızın hak ve özgürlük alanı, siyasetimizin özgürlük alanı haline gelmesin. Bir daha hiç kimse bunun üzerinden siyaset yapmayı ya da bunun üzerinden bir yasak oluşturmayı aklının ucundan dahi geçirmesin"



Numan Kurtulmuş, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.