Depremzedelerin umudu olmak için AK Parti’den Aday Adayı

AK Parti'ye iki nesildir hizmet veren Şanal ailesinin genç ismi Mehmet Şanal AK Parti teşkilatında birçok önemli görevde bulunduktan sonra , şimdi de depremzede hemşehrilerinin yaralarını sarmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AK Parti'de üstlendiği tüm görevlerde halkla içiçe olan ve şehirde sağ -sol her kesimden vatandaş tarafından sevilen , yaşanan yüzyılın deprem felaketinden sonra aday adayı olmaya karar verdi.

14 Mayıs'ta daima yanlarında olduğu vatandaşların desteği ile milletvekili seçilerek halka hizmete TBMM çatısı altında devam etmeyi hedefliyor.Hataylı vatandaşların yakından tanıdığı, 15 ilçede kurduğu sıkı gönül bağlarıyla geniş kitlelere hitap eden Şanal, teşkilat kademelerinde çok sayıda görev aldı. Ayrıca bölgede büyük bir etkisi olan Sadullah Ergin’ in de eski damadı olan Mehmet Şanal’ın , Eski Adalet bakanı karşısında da en güçlü aday olduğu düşünülüyor. Mehmet Şanal’ın Özellikle Antakya, Defne ve Yayladağ’da çok ciddi oy potansiyeli olduğu biliniyor.

Ramazan ayında iftarda, sahurda ve tüm gün boyunca vatandaşların yanında yer alan ve Çadırlarda yaşayan vatandaşları sık sık ziyaret ederek hal hatırlarını soran Şanal, vatandaşlara projelerini de aktararak geleceğe ümitle bakmalarını hedefliyor.

Vatandaşlar da Şanal'ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Hatay halkı Mehmet Şanal gibi isimleri siyaset sahnesinde görmek istiyor. Bizim umudumuz da geleceğimiz de Mehmet Şanal gibi siyasetçiler ile aydınlanacaktır" ifadeleriyle Şanal'a tam destek verdiklerini belirttiler.