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Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyoruz

Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyoruz

13 Ocak 2019 Pazar 12:39
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Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyoruz

ANKARA (DHA) 

Dışişleri Bakanlığı, ölümünün 7'nci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ı saygı ve rahmetle andıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ın ölümünün 7'nci yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve özgürlük yolunda verdiği onurlu mücadelenin önderi Merhum Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, ortak kader anlayışıyla yürütmüştür. Bu çerçevede Rauf Denktaş, tarihe iz bırakan bir lider olarak kalplerde ve zihinlerde her daim var olacaktır. Kıbrıs Türk halkının Merhum Denktaş’tan aldığı ilhamla Ada’da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde sürdürdüğü kararlı mücadeleye tam destek vermeye devam edeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rauf DenktaşKKTC
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