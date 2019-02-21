Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102672
ALTIN
227.846
DOLAR
5.3049
STERLİN
6.9357
EURO
6.0239
Türk boksör Avni Yıldırım dünya şampiyonluk maçına çıkıyor
Türk boksör Avni Yıldırım dünya...
Whatsapp güvenlik açığının düzeltileceğini duyurdu
Whatsapp güvenlik açığının düzeltileceğini duyurdu
İnşaat maliyet endeksi Aralık’ta arttı
İnşaat maliyet endeksi Aralık’ta arttı
Ballıca Mağarası, UNESCO yolunda
Ballıca Mağarası, UNESCO yolunda
Şoför, çalıştığı kurumun otoparkında ölü bulundu
Şoför, çalıştığı kurumun otoparkında ölü...

Deniz Baykal Meclis'te yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yemini etti.

Deniz Baykal Meclis'te yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yemini etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:30
0 Okunma
Deniz Baykal Meclis'te yemin etti

ANKARA - Levent Gök Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 24 Haziran seçimleri sonrası yemin edemeyen Deniz Baykal da milletvekili yemini için geldi. Ambulansla aylar sonra yemin için meclise gelen Deniz Baykal'a eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, oğlu Ataç Baykal ve çok sayıda CHP'li eski ve yeni milletvekili eşlik etti.

GENEL KURUL AYAKTA ALKIŞLADI

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bugün özel bir gün. Türk siyasetinin duayeni, TBMM'nin geçici başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal'ı, bugün, uzun bir aradan sonra TBMM'de görmekten büyük bir mutluluk diliyorum. Aramız hoş geldiniz" dedi. Daha sonra Baykal, yemin etmek için kürsüye görevlilerin yardımıyla geldi. Bu esnada Baykal'ı tüm milletvekilleri ayakta alkışladı. Kürsüde millletvekili yemini eden Baykal, yeminin ardından tekrar görevliler tarafından yerine getirildi.

EŞİ VE KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Baykal yemin ederken izleyici locasında oturan eşi ve kızı gözyaşlarını tutamadı. Baykal'ın milletvekili yeminini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de izledi. Baykal’ı Meclis'ten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partili Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop ve diğer CHP vekiller uğurladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Deniz BaykalYemin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi
Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' operasyondur
Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' operasyondur
Terörle mücadele için kimseden icazet almayız
Terörle mücadele için kimseden icazet almayız
Yılmaz: İstikrarı bozmaya dönük bir çaba var
Yılmaz: İstikrarı bozmaya dönük bir çaba var
Binali Yıldırım: "Daha çok dinleyip daha az konuşacağız"
Binali Yıldırım: "Daha çok dinleyip daha az konuşacağız"
Saadet Partisi'nin Ordu adayı İdris Naim Şahin
Saadet Partisi'nin Ordu adayı İdris Naim Şahin
CHP, Mansur Yavaş için başvuruda bulundu
CHP, Mansur Yavaş için başvuruda bulundu
Aday listeleri için bugün son gün
Aday listeleri için bugün son gün
HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma
HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ