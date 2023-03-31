"Demokrasiden ve eşitlikten yana olan herkes Millet İttifakı’nı tercih edecektir"

HABER: DİNÇER KARACALAR

SevMedya TV’de yayınlanan “Stüdyo Politik” programının canlı yayınına katılan CHP İzmir Milletvekili Aday Adayı Seniye Nazik Işık “Karşımızda ağırlığı olan ittifak Cumhur İttifakı. Bu ittifakın üyesi olan Yeniden Refah Partisi 6284 sayılı kanunun ortadan kaldırılmasına işaret ediyor. Kadınların nafaka hakkı ile ilgili , medeni kanun ile ilgili konularda bir karşı çıkış var. Biz giderek son 4-5 yıldır kadın haklarımızı savunma noktasındayız. Özellikle İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması çok korkutucu bir durumdur. Biz bu yüzden kadın haklarının bu seçim açısından çok kritik bir noktada olduğuna inanıyoruz. Bence büyük bir yol ayrımındalar. Ya gidecekler ya da daha da sertleşecekler. Ben açıklıkla demokrasiden ve eşitlikten yana olan herkesin Millet İttifakı’nı tercih edeceğini düşünüyorum. Eminim tüm Türkiye de bunu görüyor” şeklinde konuştu.

Işık “ Gençler eğitimde eşitlik istiyor. Gençlerin dünyaya karşı çok görüşleri var ve bunu görmemizi bizden bekliyorlar. Partimizin gençlerin taleplerine dikkat çeken programı onlar için hazırlandı. Gençlerin sokakta bile rahat yürümek istediklerini biliyorum “dedi.