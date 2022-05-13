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Davutoğlu: Yargının kantarının topuzunun kaçtığı yerde kimse emniyette olamaz

13 Mayıs 2022 Cuma 15:46
Davutoğlu: Yargının kantarının topuzunun kaçtığı yerde kimse emniyette olamaz

ADIYAMAN - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yargıya yapılacak en büyük kötülüğün siyasallaştırmak olduğunu belirterek, “Yargının itibarını kaybettiği bir yerde yargının kantarının topuzunun kaçtığı bir yerde kimse emniyette olamaz" dedi.

Partisinin açılış törenine katılmak üzere Adıyaman'a gelen Ahmet Davutoğlu, ilk olarak esnafı ziyaret edip onlarla sohbet etti. Davutoğlu, daha sonra Turgut Reis Mahallesi'ndeki parti binasının önünde kalabalığa seslendi. Siyasi yasaklarla mücadele edildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yasaklardan nasibini aldığını ifade eden Davutoğlu, "Hepimiz bütün o yasaklara karşı bir siyasi mücadele yürüttük. Ama geldiğimiz nokta siyasetçilerin attıkları tweetler sebebiyle hakiki bir süreç işlerse kimsenin buna itirazı olmaz ama 9 yıl önce atılan tweetler gündeme getirilerek bir siyasi baskı aracı kullanıyorsa ki; tablo bu ve seçim öncesinde bu baskıların seçim öncesi artacağına işaret veriyorsa buradan ben 90'lı yılların vesayetçi anlayışını savunanlara sesleniyorum; yargıyı siyasallaştırmayın, siyasi hislerinize kurban etmeyin. Yargının itibarını kaybettiği bir yerde yargının kantarının topuzunun kaçtığı bir yerde kimse emniyette olamaz" dedi.

Altılı masa eleştirilerine de yanıt veren Davutoğlu, "Altılı masa konusunda 29 Mayıs'ta biz ev sahipliği yapacağız. Çalışmalar son derece iyi gidiyor. Altılı masa Türkiye'de kutuplaşmayı, ayrıştırıcı politikalara karşı farklı siyasi partilerin oluşturduğu bir iş birliği platformudur. Ülkeyi gece yarısı kararnamelerle yöneten tek bir kişinin iradesi ve aklına teslim eden bir yönetim sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan 6 farklı siyasi partinin iş birliğidir. Şu ana kadar da ülkedeki kutuplaştırıcı iklimi dağıtması bakımından önemli işlev gördü" diye konuştu.

Davutoğlu, konuşmasının ardından parti binasının açılışını yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet DavutoğluYargı
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