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Davutoğlu, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Hiçbir siyasi lider şahsi ya da parti hesabını ülke hesabının önüne koymayacak, önce Türkiye, sonra Türkiye, sonra yine Türkiye diyerek omuz omuza çalışacağız, vesayete asla izin vermeyeceğiz." dedi.

14 Ocak 2023 Cumartesi 16:41
Davutoğlu, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu 

Davutoğlu, programı kapsamında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, 2023 yılında ilk yurt ziyaretini Tekirdağ'a gerçekleştirdiğini söyledi.
Bu yılın Türkiye için önemli bir yıl olduğunu ifade eden Davutoğlu, "2023 yılı hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı hem de son derece önemli bir seçimin yapılacağı bir yıl. Dünyanın da önemli değişimler geçirdiği bir süreçten geçiyoruz. Salgından sonra Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, uluslararası dengelerin, uluslararası yapıların büyük sarsıntılar geçirdiği bir süreçte Türkiye bütün bu gelişmelerin merkezinde bir ülke olarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılına istikrarlı siyasi yapı, demokratik değerlerle desteklenmesi hukuki ve kamu düzeni, üretken ekonomi ve temiz bir siyasetle girmesi lazım." diye konuştu.
Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini ifade etti.
Altılı masanın emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Davutoğlu, "Nasıl 'çöktü, masa da dağıldı' denmesine rağmen güçlenerek yolumuza devam edip, birçok engeli aşıp bugüne geldiysek seçim sürecini de birlikte yöneteceğiz." dedi.
Davutoğlu, altılı masa adayının Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacağını savundu.
Seçimin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "6 lider etkin olarak yönetimde sorumluluk paylaşacaklar sadece yetki değil, cumhurbaşkanına katkıda bulunacaklar, destek verecekler. Hiçbir siyasi lider şahsi ya da parti hesabını ülke hesabının önüne koymayacak, önce Türkiye, sonra Türkiye, sonra yine Türkiye diyerek omuz omuza çalışacağız, vesayete asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Daha sonra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Davutoğlu, Bedesten Çarşısı ve Hükümet Caddesi'nde esnafla sohbet etti, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyarette bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gelecek PartisiAhmet DavutoğluTekirdağ
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