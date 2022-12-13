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Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

13 Aralık 2022 Salı 15:14
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.



Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılması planlanan 6'lı masa toplantısı öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu'nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonunda Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.



Ahmet Davutoğlu, genel merkezden çıkışta toplantı tarihine ilişkin soruya, "İnşallah kısa kürede belli olacak" dedi.



Kılıçdaroğlu da görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Gayet güzel bir görüşme oldu" yanıtını verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluKemal KılıçdaroğluZiyaret
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