Davutoğlu: İttifak şu anda gündemde değil

SİVAS - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi olarak herkesle konuşuruz. Buna iktidar partisi de dahildir. Bunlar ilkesel iş birliğidir. İttifak ise şu anda gündemde olan bir şey değil" dedi.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gününde, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Otelde düzenlenen toplantıya yazılı ve görsel medyanın temsilcileri ile Gelecek Partisi İl Teşkilatı katıldı. Davutoğlu, dışişleri bakanı ve başbakan olduğu dönemlerde birçok kez Sivas'ı ziyaret ettiğini belirterek, kendisini Sivas'ta karşılayan ve ağırlayan herkese teşekkür etti.



Toplantıda bir gazetecinin ittifak ile ilgili sorusuna yanıt veren Ahmet Davutoğlu, "İttifak meselesi, seçim ortamına girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Her zaman ifade ettim. Gelecek Partisi olarak kendi doğrularımız ve kendi vizyonumuz ile Anadolu'da milletimize yeni bir ufuk çizmek için ortaya çıktık. Yasaklara, yolsuzluklara, adaletsizliklere, hukuksuzluklara, yoksulluğa karşı çok tutarlı, ilkeli bir çıkışımız ve duruşumuz var. Burada kastettiğim, ittifaklar bağlamında değildir. Gelecek Partisi olarak herkesle konuşuruz. Bizimle konuşmak isteyen herkesle konuşuruz. Buna iktidar partisi de dahildir. İlkesel iş birliği yapar, parlamenter sistem konusunda partiler ile görüşürüz. Bunlar ilkesel iş birliğidir. İttifak ise şu anda gündemde olan bir şey değil" diye konuştu.