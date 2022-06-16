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Davutoğlu: Çiftçilerimiz için kur korumalı mazot getireceğiz

16 Haziran 2022 Perşembe 16:25
Davutoğlu: Çiftçilerimiz için kur korumalı mazot getireceğiz

OSMANİYE - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kur korumalı mevduat düzenlemesini eleştirerek, "Çiftçilerimize bunların yaptığının aksine, kur korumalı mevduat değil, çiftçilerimiz için kur korumalı mazot getireceğiz, kur korumalı yem getireceğiz, kur korumalı gübre getireceğiz. Kurda herhangi bir artış olduğunda hiçbir çiftçimiz mazot fiyatı artışından kaygı duymayacak" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de il başkanlığının düzenlediği ikinci yıl etkinliğine katıldı. Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir salonda gerçekleştirilen programda konuşan Davutoğlu, rantiyecilere karşı çiftçilerin hakkını, hukukunu korumak için Gelecek Partisi'ni kurduklarını belirterek, "Geçen sene bu vakitler, mazot 7 lira 20 kuruş civarındaydı. Bu sene 30 lira. Yem 2-2,5 lira civarındaydı, şimdi 7,5 lira. Gübre 3-4 bin bandındaydı, şimdi 16-17 bin bandında. Yani 1 yılda yüzde 300-400 zam görmüş çiftçinin girdi fiyatları. Osmaniye'nin bereketli çiftçileri, bereketli besicileri bunun sorumlusu kim? Sakın ha dış mihraklar demesinler. Çünkü savaşan Rus parası, ruble, Amerikan doları karşısında 1 yılda yüzde 12 değer kazandı. Savaşan Ukrayna'nın parası sadece yüzde 18 değer kaybetti. Bu aziz al bayrağın üzerinde mührünün bulunduğu Türk lirası yüzde 100 değer kaybetti. Bunlar bugünkü cahil iktidarın yol açtığı büyük yıkım" diye konuştu.

'MİLLETİN HAZİNESİNDEN ZENGİN OLMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Gelecek Partisi olarak ilk hedeflerinin, zengini daha zengin yapan bu düzeni yıkıp yerine hakça, adil ve herkesin eşitçe refahı paylaştığı yeni bir düzeni getireceklerini kaydeden Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Temiz siyaset belgesini açıkladık. Bembeyaz gömleklerle halkımızın karşısına çıktık. Şimdi size buradan söz veriyorum. Merkez Bankası'ndan 128 milyar doları tarumar edenlerden mutlaka hesap soracağız. 6 ay içinde 160 milyar Türk lirasını hazineden, sizlerin cebinden alıp faizcilere, rantiyecilere aktarılmasının hesabını mutlaka soracağız. Öyle bir siyasi ahlak yasası getireceğiz ki siyasete giren herkes, girdiği anda mal beyanında bulunacak. Siyasi dönemi bittiğinde de mal beyanını tekrar verecek. Bu milletin hazinesinden hiç kimsenin zengin olmasına asla izin vermeyeceğiz. Çiftçilerimize bunların yaptığının aksine, kur korumalı mevduat değil, çiftçilerimiz için kur korumalı mazot getireceğiz, kur korumalı yem getireceğiz, kur korumalı gübre getireceğiz. Kurda herhangi bir artış olduğunda hiçbir çiftçimiz mazot fiyatı artışından kaygı duymayacak. Yüzde 300-400 bir yılda artış yaşanırken, hiç kimse bu topraklardaki çiftçileri tarımda tutamaz. Çiftçilerimize hak ettiği desteği vereceğiz. Rantiye sınıfına giden kaynakları, yolsuzluklara giden kaynakları, çiftçimize, esnafımıza, gençlerimize ayırt edeceğiz. Gençlerimize çiftçilik desteği vereceğiz. Kadınlarımıza istihdam edildikleri toprakta, tarlada, sosyal sigorta haklarını vereceğiz. Bu ülkenin evlatlarının rızık için, geçim için başka ülkelerin kapılarında beklemesine asla izin vermeyeceğiz. Yeni bir gelecek aydınlık olarak sizlerin önünde bekliyor."

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı. 

DHA

Son Güncelleme: 16.06.2022 16:26
Anahtar Kelimeler:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğluçiftçi
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