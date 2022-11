Davutoğlu: Başörtüsü meselesi bir an önce çözüme kavuşturulmalı

ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başörtüsü meselesinin bir an önce çözülmesi gereken konu olduğunu söyleyerek, "Toplumsal gündem açısından geldiğimiz aşamada bu konunun bir an önce çözüme kavuşturularak bir daha gündeme gelmeyecek şekilde arkada bırakılmasının en doğru tavır olacağına inanıyoruz” dedi.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında, başörtüsü yasaklarının milyonlarca kadını mağdur ettiğini söyleyerek, "Türkiye’de on yıllardır anti demokratik uygulamalarla bir soruna dönüşen kılık kıyafet tartışmalarının göbeğinde başörtüsü yasakları vardı. 28 Şubat yıllarında zirveye çıkan yasak uygulamaları milyonlarca kadının hayattan, eğitimden, istihdamdan, kariyer yapmaktan hatta bazen vatandaşı olduğu, vergi ödediği, oğlunu, kardeşini şehit verdiği ülkesinin devlet dairelerine bile girmekten menetmişti. Bu açık insan hakları ihlali uygulamalarına bizim de içinde bulunduğumuz dönemlerde AK Parti iktidarında fiilen son verildi. Siyasi partiler düzeyinde bu utanç verici yasağı savunan kimse kalmadı. Bütün siyasi kesimler ve sivil toplum olarak doğru bir eksende dönüştü" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısını önemli gördüklerini belirten Davutoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun 3 Ekim günü yaptığı başörtüsü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısı hem bir bütün olarak toplumsal dönüşümün yasal bir zemine kavuşması hem de bu konuda duyarlı geniş kitlelerin kaygılarının giderilmesi açısından son derece önemli ve samimi bir girişim olmuştur. Bu konuda CHP’nin içinde olacağı bir mutabakat toplumsal barış açısından hayati nitelikte öneme sahiptir. Sayın Erdoğan, önce başörtüsü yasağının kalmadığını iddia ederek bu çağrıyı gereksiz görmüş, daha sonra ise kendi ifadeleri ile gollük bir pas olarak değerlendirerek el yükseltme çabasına girmiştir" diye konuştu.



Davutoğlu, başörtüsü meselesinin bir an önce çözülmesi gereken bir konu olduğunu söyleyerek, "1 ay süren siyasi tartışmalardan sonra konu bugün yeni bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. AK Parti tarafından hazırlanan konu ile ilgili anayasa değişikliği teklifi gündeme getirilmiştir. Bu teklif partiler arası bir çalışma ile hazırlanmış ve diğer özgürlük alanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmiş bir mutabakat metni olarak sunulmuş olsaydı mutlaka çok daha doğru olurdu. Ancak toplumsal gündem açısından geldiğimiz aşamada bu konunun bir an önce çözüme kavuşturularak bir daha gündeme gelmeyecek şekilde arkada bırakılmasının en doğru tavır olacağına inanıyoruz. Bu aşamada en iyi senaryo teklifin 400 üzeri bir oyla kabulüdür ki bütün bu olumsuz senaryoları engelleyecek ve bu konunun bir daha gündeme gelmeyecek şekilde geride bırakılmasını sağlayacak senaryo budur. Bu senaryoda dahi cumhurbaşkanının TBMM’de kabul edilen teklifi referanduma götürme hakkı vardır. Ancak böyle bir işlemde bulunması bumerang gibi geri tepecek bir siyasi intihar olacaktır. Bu millet hesapçı ve art niyetli adımları asla tasvip etmez ve mutlaka cezalandırır. Bu meselenin 6'lı masada gündem gelmesi halinde de tutumumuzun ve tavsiyemizin başörtüsü özgürlüğüne yasal ve anayasal teminatın tam bir mutabakat ile hayata geçirilmesi yönünde olacağını bir kez daha vurgulamak isterim" açıklamasında bulundu.