Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmek boynumuzun borcudur

ANKARA (DHA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Cumhurbaşkanımızı 2023'te yeniden seçmek boynumuzun borcudur, bu ülkeye, çocuklarımıza, Türkiye'nin geleceğine borcumuzdur" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen 'AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde hizmet götürmedikleri bir nokta bırakmadıklarını söyledi. İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması'nın küresel bir milat olduğunu belirten Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın taraf olduğumuzu ilan ettikleri bu anlaşma yeni bir süreci başlatmıştır. Türkiye'nin kendine olan güveni tam. Tarihsel birikimden insan kaynağına, dinamik bürokrasiden ekonomik imkanlarımıza kadar her alanda çok güçlü bir yapıya sahibiz. Şu anda; iklim kriziyle mücadele kapsamında temin ettiğimiz 3 milyar 157 milyon avroluk finansmanı çevremiz, doğamız ve insanımız yararına kullanmaya başladık. Dünyamızı derinden etkileyen ve geleceğimizi tehdit eden iklim kriziyle mücadelede çok daha hızlı, etkin ve kararlı adımlar atmamız gerekiyor. Çünkü ülke olarak her gün yeni bir selle, taşkınla, yangınla, afetle karşılaşıyoruz" dedi.

'122 BİN KURUM VE KURULUŞ SIFIR ATIK SİSTEMİNE GEÇTİ'

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ni 81 ilde yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar 122 bin kurum ve kuruluş, sıfır atık sistemine geçiş yaptı. İstanbul'umuzda şu anda 22 bin kamu binasında sıfır atık sistemine geçtik. Şu ana dek 159 belediyemizde oluşturulan sıfır atık ve iklim değişikliği birimlerinin sayısını, bütün şehirlerimize yaymak istiyoruz. Bu noktada Belediyelerimizden, sıfır atık birimlerini eğer kurmadılarsa bir an evvel oluşturmalarını bekliyoruz. Bugün İstanbul'umuzda hava kalitesini 39 istasyondan sürekli izliyoruz. Yine 225 egzoz emisyon ölçüm istasyonunda yaklaşık 2 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümünü gerçekleştirdik. İstanbul'umuzda yüzme suyu noktasında da 90 noktayı online izlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'1 MİLYON 700 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Türkiye'de yıllık ortalama 23 bin deprem yaşandığına dikkati çeken Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Topraklarımızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun yüzde 71'i afet riski yüksek bölgelerde bulunuyor. Hep ifade ediyoruz; depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Bu anlamda kentsel dönüşüm seferberliğimiz ülkemizin, milletimizin, şehirlerimizin geleceği noktasında hayati bir rol oynuyor. Geçmişte ve yakın tarihte yaşadığımız acıların tekrar etmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara bir an bile hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Bugüne kadar ülkemizde 1 milyon 700 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. TOKİ eliyle 1,1 milyon konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda sahada yatırım değeri 120 milyar lira olan tam 350 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün İstanbul'da 14 bin sosyal konutumuzu hızlı bir şekilde inşa ediyoruz. Buradan da müjdesini vereyim. Önümüzdeki günlerde ilk konutlarımızı teslim etmeye başlıyoruz."

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE BORCUMUZ'

Bakan Kurum ayrıca, "İstanbul'u yeniden ehline teslim etmek için, yeniden AK Belediyecilikle buluşturmak için hep birlikte var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ben inanıyor ve biliyorum ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'umuzda emanet ehil ellere, liyakatli ellere yeniden geçecektir. Sizin ruhunuz; Türkiye için dönüm noktası olan 2023 ve 2024 seçimlerinde AK Partimizi, Cumhur İttifakı'mızı zafere taşıyacak olan ruhtur. Cumhurbaşkanımızı 2023'te yeniden seçmek boynumuzun borcudur, bu ülkeye, çocuklarımıza, Türkiye'nin geleceğine borcumuzdur" dedi.