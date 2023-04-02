Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de "Şampiyon Melekler"in aileleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.

02 Nisan 2023 Pazar 09:38
3 Okunma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de "Şampiyon Melekler"in aileleriyle görüştü

Lefkoşa

Oktay, depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 35 kişinin isimlerini yaşatmak ve eğitim faaliyetlerine destek vermek amacıyla yakınları tarafından kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin temsilcileriyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde görüştü.

Görüşmede, İsias Otel'in yıkılmasıyla ilgili soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine de bu konunun takibi konusunda talimat verdiklerini söyledi.

Dernek Başkanı Ruşen Karakaya ise eğitim odaklı bir dernek olduklarını ve Gazimağusa'da fen lisesi kalitesinde 32 derslik bir okul yaptırmak istediklerini kaydetti.

KKTC genelinde yer alan 26 okula da hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerini vermek istediklerini anlatan Karakaya, her bir öğrenci adına dernek marifetiyle 27 farklı başarı bursu vereceklerini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hayatını kaybeden öğrencilerden Doruk ve Alp Akın'ın ailesini de Gazimağusa'daki evinde ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Oktay, Türkiye'den KKTC'ye giden depremzedelerle görüştü

Lefkoşa'da bulunan Hala Sultan Camisi'ndeki iftardan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek, KKTC'ye gelen depremzedelerle görüşen Oktay, sorunlarını dinledi, çözümü için gerekenin yapılacağını söyledi.

Oktay, deprem nedeniyle Türkiye ve KKTC'deki tüm vatandaşların üzüntü içinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hep birlikte üzüldük ama aynı şekilde 85 milyon bir ve beraber olduk. Dayanışma içerisinde olduk. Ve hamdolsun şu anda 11 ilimiz dahil hemen hemen hepsinde bu sıkıntılı dönemi geride bırakmayı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başardık. Yani bizim millet olarak böyle bir güzel yanımız da var. Zor zamanlarda bir ve beraber olmasını biliyoruz. Hep birlikte 'akut dönem' diye tabir ettiğimiz sıkıntılı dönemi geride bıraktık. Tamamen evleri yıkılan, yıkılacak olan, ağır ve orta hasarlı olan tüm vatandaşlarımızı da geçici barınma merkezlerine aldık."

Oktay, konuşmasının ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile iftar programına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcıKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletimiz kimin boş laf ürettiğini kimin sorumluluk aldığını iyi biliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletimiz kimin boş laf ürettiğini kimin sorumluluk aldığını iyi biliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İnsanlarımızı mutlu, kardeşlerimizi güçlü yapacağız
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İnsanlarımızı mutlu, kardeşlerimizi güçlü yapacağız
"Hedef Z Kuşağının Oyunu Almak"
"Hedef Z Kuşağının Oyunu Almak"
MHP, milletvekili adaylarını belirleme çalışmalarına yoğunlaştı
MHP, milletvekili adaylarını belirleme çalışmalarına yoğunlaştı
Bakan Soylu: Bu olaylar siyasal istismarda veya siyasal çıkarda kullanılmaması gereken olaylardır
Bakan Soylu: Bu olaylar siyasal istismarda veya siyasal çıkarda kullanılmaması gereken olaylardır
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'de başarılı olan Sıfır Atık Girişimi dünyada da başarılı olacak
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'de başarılı olan Sıfır Atık Girişimi dünyada da başarılı olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hizmeti karalayarak bir yerlere varmak isteyenlere fırsat verdirmemek lazım
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hizmeti karalayarak bir yerlere varmak isteyenlere fırsat verdirmemek lazım
İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti’ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti’ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi