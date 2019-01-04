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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçim genelgesi 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan genelge, Resmi Gazete'de yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçim genelgesi 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan genelge, Resmi Gazete'de yayımladı.

04 Ocak 2019 Cuma 09:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçim genelgesi 

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili ele alınan genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacağı belirtilerek, ''Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin anayasanın 79'uncu maddesinde öngörülen ‘seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü’ ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü iş gücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesi önem arz etmektedir'' denildi.

Seçimlerde halk iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hassasiyeti göstereceğinin aktarıldığı genelgede, şu ifadeler kullanıldı:

“Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli iş gücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanSeçim
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