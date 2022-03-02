Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye üyelik tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmani- Sadriu'yu, Türkiye'ye ilk resmi ziyareti nedeniyle misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, Osmani- Sadriu'nun Türkiye ziyaretinin, köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesine hizmet edeceğine inandığını vurguladı. Görüşmelerde Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkileri etraflıca değerlendirme imkanları olduğunu kaydeden Erdoğan, "Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi, kültür, eğitim, sağlık ve terörle mücadele alanlarında iş birliğimizi ilerletmek amacıyla neler yapılabileceğini istişare ettik. Kosova'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine atfettiğimiz değer malumdur" diye konuştu.

'TİCARET HACMİMİZİN YÜKSELECEĞİNE İNANIYORUM'

Erdoğan, Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olarak ilk günden itibaren her alanda Kosovalılara destek verdiklerini aktardığı konuşmasında, "Kosova'nın kalkınmasına, uluslararası alanda hak ettiği yeri almasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizin de katkılarıyla Kosova halkının refahının artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2004 yılından bu yana Kosova'da faaliyet gösteren TİKA, 700'e yakın projeyi başarıyla gerçekleştirdi. Türk firmaları da bugüne kadar Kosova'ya 400 milyon Euro'ya varan yatırım yaptı. Firmalarımız, enerji sektörü başta olmak üzere birçok alanda Kosova'daki yatırımlarını artırmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

2019 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşmasıyla birlikte ticaret hacminin de olumlu bir seyir yakaladığını aktaran Erdoğan, "Kosova'nın da Türkiye'ye ihracatı artmaya başlamıştır. Ticaret hacmimiz salgına rağmen geçtiğimiz sene yüzde 52'nin üzerinde artarak, 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Dünyamızın salgının etkisinden kurtulmasıyla birlikte bu rakamın daha da yükseleceğine inanıyorum" dedi.

'FETÖ İLE MÜŞTEREK MÜCADELEMİZİ DE ELE ALDIK'

Bölgedeki ve ötesindeki tüm aktörlerin, bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarmasının elzem olduğunu kaydeden Erdoğan, "Türkiye, Kosova'nın tüm komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesini istemekte, Priştine- Belgrad diyalog sürecini desteklemektedir. Sürecin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak şekilde kapsamlı bir anlaşmayla en kısa zamanda nihayete ulaşması samimi arzumuzdur. Bu anlayışla bölgesel barış ve istikrar için elimizden gelen gayreti göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Görüşmelerimizde FETÖ ile müşterek mücadelemizi de ele aldık. Demokrasimize kasteden ve 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden bu terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor. Değerli mevkidaşıma dostluk ve kardeşlik hukukumuz temelinde atılmasını arzu ettiğimiz adımlara dair haklı beklentilerimizi ifade ettim" açıklamasında bulundu.

OSMANİ- SADRİU: KOSOVA'NIN NATO'YA GİRME ZAMANI GELMİŞTİR

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani– Sadriu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova'ya verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Ukrayna'daki olayları gördüklerinde Kosova'nın NATO'ya girme zamanı geldiğini vurgulayan Osmani- Sadriu, "Bu konuda Türkiye'nin desteği önemlidir. Halklarımız arasındaki ilişkiler de önemlidir. İlişkilerimizi farklı alanlara taşıyacağız. Güvenlik, eğitim, sağlık, ekonomi, iş birliğimizi geliştireceğiz. Tam potansiyelle bu konuda çalışacağız" dedi.

'SIRBİSTAN, RUSYA'DAN DESTEK ALARAK İLERLEMEYE ÇALIŞIYOR'

Rusya'nın Batı Balkanlar'da istikrarsızlık yaratmak istediği konusunun da görüşmede gündeme getirdiğini belirten Osmani- Sadriu, "İstikrarsızlık içinde olan Balkanlar sadece yöre halkı için sorun olmayacaktır, Balkan ülkelerinin barışının bozulmasına izin vermememiz gerekiyor. Sırbistan, Rusya'dan destek alarak bu konuda ilerlemeye çalışıyor. Rusya'nın amaçları bu yönde. Çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Ukrayna'dan gelen acı görüntüler, bize bir daha demokratik halkların daha çok yakınlaşması gerektiğini hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: NATO'NUN BİR ÜYESİ OLARAK DA BİZ KOSOVA'YI TANIRIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın NATO üyeliğine ilişkin sorulan soru üzerine, Kosova'nın tanınması için bazı ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Kosova Cumhurbaşkanı'nın kendisine bazı ülke isimleri verdiğini belirten Erdoğan, "Onlarla görüşmeler yapıp onların da tanınmasını yani 'Bu konuda Kosova'yı tanımak suretiyle dünyada Kosova'yı tanıyan ülke sayısının hızla artmasını sağlayalım, bu çalışmayı devam ettirelim' dedik. NATO konusuna gelince, NATO'nun tabii önemli bir üyesi olarak Türkiye'nin bu konuda bir sorunu yok. Yani biz Kosova'yı tanımakta bir yerlerden izin almamıza da gerek yok. Biz Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız ve NATO'nun bir üyesi olarak da biz Kosova'yı tanırız" dedi.

'UKRAYNA İLE İLGİLİ GÖSTERDİĞİNİZ HASSASİYETİ TÜRKİYE İÇİN DE GÖSTERİN'

Ukrayna'nın AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmeleri ve NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye yaptığı yaptırımların sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"1959- 1963 Türkiye'nin biliyorsunuz maalesef Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindeki oyalama taktiklerinin olduğu dönemlerdir. O günden bugüne maalesef Türkiye, Avrupa Birliği'ne kabul edilmedi. Şu anda tabii Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu ve Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma süreci. Biz kimseyi tabii 'Avrupa Birliği'ne alın, almayın' böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişmedir. Ama bu Avrupa Birliği üyelerine de ben diyorum ki; 'Acaba Türkiye'yi niçin Avrupa Birliği'ne hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz. NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz, tam aksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk. Bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz, dünya barışına ne denli katkıda bulunabiliriz bunun için istiyoruz. Ama Avrupa Birliği konusunda ben tekrar Avrupa Birliği üyesi ülkelere diyorum ki; şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birilerinin savaş açıp, saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız ? Şu anda AB üyesi ülkeler içinde savunma sanayii iş birliği yapmamız gereken ülkeler var. Bu ülkelerin birçoğu aynı zamanda NATO üyesi. NATO üyesi oldukları halde Türkiye de bir NATO üyesi, Türkiye'ye savunma sanayii iş birliğinde yaklaşmayan, uzak duran... Müttefikiz, Türkiye'ye vermeniz gereken araç gereç, mühimmat bunları niye vermiyorsunuz? Bu dayanışmamızın da gereği ama vermiyorlar. Yine bir savaş mı çıksın bunu mu bekliyorlar? Bunlar samimi değildir. NATO üyeleri de sadece laf üretiyor, AB üyeleri de laf üretiyor. Demek ki aynen Ukrayna'nın başına gelen bu tür sıkıntıları şu anda Zelenski konuşmasını yapıyor ve AB Parlamentosu'nda ayakta alkışlıyorlar. Güzel bir gelişme. Demek ki hep 'bir musibet, bin nasihatten evladır' diye bizim güzel bir sözümüz var ya hep bunları bekliyorlar. Ama Türkiye bunları beklemiyor. Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke. Her zaman mazlumun, mağdurun yanında olan bir ülke ve çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."