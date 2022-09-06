Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendine çekidüzen verme yoluna girdi

ANKARA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Farkında oldukları için kendilerine, onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyette. Aksi taktirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum, bir gece ansızın gidebiliriz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaretler öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Bosna Hersek ve Hırvatistan'la diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılının idrak edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Balkanların istikrarı, gelişmesi ve Avrupa- Atlantik yapılarıyla bütünleşmesi sürecini destekleyen bir politika izliyoruz. Köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu coğrafyayla irtibatımızı güçlü tutarken gerilimlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz. TİKA'mız, Yunus Emre Enstitü'müz, Maarif Vakfı'mız, Türk Hava Yolları'mız, TRT'miz, belediyelerimiz, hayata geçirdikleri projelerle bu coğrafyaların kalkınmasına destek veriyor. Haziran ayına faaliyete geçen TRT Balkan haber platformunun, bölge dillerinde yaptığı yayınlarla önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Devletimizin kurumları yanında sivil toplum örgütlerimizin, iş dünyamızın da bizleri gururlandıran işlere imza atmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin dengeli ve adaletli tutumunun, bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Bu duruşumuzu önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ana gündemini, Bosna- Hersek'te 1 yılı aşkın süredir devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabalarının oluşturacağını aktardı. Erdoğan, "Tüm temaslarımda Balkanların huzur ve istikrarı için hayati önemi haiz Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi vurgulayacağım. Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik güçlü irademizin geliştirilmesine yönelik olarak her 3 ülkede de düzenlenecek iş forumlarına katılacağım" dedi.



'ARZU EDİLMEYEN SIKINTILAR HEP YAŞANDI'



Soruları da yanıtlayan Erdoğan, Sırbistan ve Kosova arasındaki Mitroviça bölgesinde yaz aylarında yaşanan gerilime ilişkin, "Mitroviça aynı zamanda Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Bu bölgede de bugün değil; geçmişten bu yana maalesef arzu edilmeyen sıkıntılar hep yaşandı. Orada ağırlıkta şu anda da 3 başkandan biri durumunda olan isim vermeme gerek yok, değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle de bundan önceki görüşmelerimizde gerek Türkiye'de gerekse Bosna Hersek'te bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak 'Türkiye'nin bu noktadaki yaklaşımlarına ben de olumlu bakarım' gibi ifadeleri var. Bu seyahatte büyük ihtimalle bu konuyu da Vuçiç'le ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz odur ki oradaki sıkıntıları da Vuçiç'in ağırlık koymasıyla çözeriz diye düşünüyorum" diye konuştu.



'BİR GECE ANSIZIN GİDEBİLİRİZ'



Erdoğan, Yunanistan'ın Türk F-16'larına 3 kez radar kilidi atmasıyla ilgili Türkiye'nin girişimlerinin sorulması üzerine, "Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'mız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Farkında oldukları için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım, zannediyorum sizlere yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye'yle nasıl bir ilişki içinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi taktirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum; bir gece ansızın gidebiliriz" dedi.



'AVRUPA EKTİĞİNİ BİÇİYOR'



Türkiye'nin doğal gaz tedariki ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bizim doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabi Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları, ister istemez Putin'i de onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Putin de kendisi elindeki bütün imkanları ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğal gazdır. Maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor. 'Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir' diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok" diye konuştu.