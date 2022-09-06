Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.392,92
ALTIN
1.002,99
DOLAR
18,23
STERLİN
21,10
EURO
18,10
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
BDDK 30 idari personel istihdam edecek
BDDK 30 idari personel...
Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
İstanbul Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Üniversitesi 15 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendine çekidüzen verme yoluna girdi

06 Eylül 2022 Salı 12:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendine çekidüzen verme yoluna girdi

ANKARA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Farkında oldukları için kendilerine, onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyette. Aksi taktirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum, bir gece ansızın gidebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaretler öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Bosna Hersek ve Hırvatistan'la diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılının idrak edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Balkanların istikrarı, gelişmesi ve Avrupa- Atlantik yapılarıyla bütünleşmesi sürecini destekleyen bir politika izliyoruz. Köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu coğrafyayla irtibatımızı güçlü tutarken gerilimlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz. TİKA'mız, Yunus Emre Enstitü'müz, Maarif Vakfı'mız, Türk Hava Yolları'mız, TRT'miz, belediyelerimiz, hayata geçirdikleri projelerle bu coğrafyaların kalkınmasına destek veriyor. Haziran ayına faaliyete geçen TRT Balkan haber platformunun, bölge dillerinde yaptığı yayınlarla önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Devletimizin kurumları yanında sivil toplum örgütlerimizin, iş dünyamızın da bizleri gururlandıran işlere imza atmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin dengeli ve adaletli tutumunun, bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Bu duruşumuzu önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ana gündemini, Bosna- Hersek'te 1 yılı aşkın süredir devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabalarının oluşturacağını aktardı. Erdoğan, "Tüm temaslarımda Balkanların huzur ve istikrarı için hayati önemi haiz Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi vurgulayacağım. Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik güçlü irademizin geliştirilmesine yönelik olarak her 3 ülkede de düzenlenecek iş forumlarına katılacağım" dedi.

'ARZU EDİLMEYEN SIKINTILAR HEP YAŞANDI'

Soruları da yanıtlayan Erdoğan, Sırbistan ve Kosova arasındaki Mitroviça bölgesinde yaz aylarında yaşanan gerilime ilişkin, "Mitroviça aynı zamanda Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Bu bölgede de bugün değil; geçmişten bu yana maalesef arzu edilmeyen sıkıntılar hep yaşandı. Orada ağırlıkta şu anda da 3 başkandan biri durumunda olan isim vermeme gerek yok, değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle de bundan önceki görüşmelerimizde gerek Türkiye'de gerekse Bosna Hersek'te bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak 'Türkiye'nin bu noktadaki yaklaşımlarına ben de olumlu bakarım' gibi ifadeleri var. Bu seyahatte büyük ihtimalle bu konuyu da Vuçiç'le ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz odur ki oradaki sıkıntıları da Vuçiç'in ağırlık koymasıyla çözeriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

'BİR GECE ANSIZIN GİDEBİLİRİZ'

Erdoğan, Yunanistan'ın Türk F-16'larına 3 kez radar kilidi atmasıyla ilgili Türkiye'nin girişimlerinin sorulması üzerine, "Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'mız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Farkında oldukları için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım, zannediyorum sizlere yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye'yle nasıl bir ilişki içinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi taktirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum; bir gece ansızın gidebiliriz" dedi. 

'AVRUPA EKTİĞİNİ BİÇİYOR'

Türkiye'nin doğal gaz tedariki ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bizim doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabi Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları, ister istemez Putin'i de onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Putin de kendisi elindeki bütün imkanları ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğal gazdır. Maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor. 'Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir' diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 06.09.2022 12:26
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu, Giresun'da
Kılıçdaroğlu, Giresun'da
Fatih Erbakan: Kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkartacağız
Fatih Erbakan: Kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkartacağız
'Pandemide hayatını kaybeden yaşlı oranı yüzde 4,4'
'Pandemide hayatını kaybeden yaşlı oranı yüzde 4,4'
Bakan Soylu: Yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak
Bakan Soylu: Yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak
'ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NETTİR'
'ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NETTİR'
Bakan Yanık: 26 milyon hane ziyaret edilecek
Bakan Yanık: 26 milyon hane ziyaret edilecek
"Lavrion, 'Yunanistan'ın Kandil'i' olursa baş edebilirler mi?"
"Lavrion, 'Yunanistan'ın Kandil'i' olursa baş edebilirler mi?"
Fatih Erbakan: Yusufeli'nde yaşanan sorunları yakından takip ediyoruz
Fatih Erbakan: Yusufeli'nde yaşanan sorunları yakından takip ediyoruz
Bakan Akar: Yunanistan'ın başını belaya sokmamasını, muhataplarımıza hatırlattık
Bakan Akar: Yunanistan'ın başını belaya sokmamasını, muhataplarımıza hatırlattık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول