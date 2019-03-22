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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti.

22 Mart 2019 Cuma 12:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanını kabul etti

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşma yapan Erdoğan, daha sonra  Winston Peters beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanYeni Zelanda Dışişleri Bakanı
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