Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanını kabul etti

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşma yapan Erdoğan, daha sonra Winston Peters beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.