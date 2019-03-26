Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Birileri yıllarca milletin içine nifak sokmaya çalıştılar. Nicelerinin hayatı karardı. Milleti birileri yıllarca sağcı solcu Türk Kürt Alevi Sünni diye bölmeye çalıştılar. Sonuçta gördük ki bunların hepsi, ülkemizin üzerinde hesabı olanların oyunlarından ibaret. Ben depremin olduğu gece Erciş’e geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi onların böyle bir derdi var mıydı? Ama biz buradaydık.



Mahallerimizi birbirinden ayırmak için çukurlar kazdılar. Tünellerle evleri bağladılar milletin mahremine girdiler. Herkesi istismar ettiler. Van bu vahşeti geçmişten beri iyi bilir. 1996’da Tatvan’da yol kesip iki masum vatandaşımızı bunlar katletti.

Daha önce hiçkimsenin adını bile anmaya cesaret edemediği reformları her türlü riski göze alarak hayata geçirdik. CHP zihniyetinin kangrene çevirdiği her türlü meselesimizi yolunu koyduk.



Van’da anaları ağlatan çocukları yetim öksüz bırakan hepsi bunlardı bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmezsek masum insanlarımızın kanını dökecekler. Niye Cudi’ye Tendürek’e Gabar’a Kandil’e girdik? Benim halkımı rahatsız etmesinler diye. Kürt kardeşlerimin geri kalmışlık hak ve özgürlüklerin çözmek için çok çalıştık. Türkiye’de kim, "hak ve özgürlükler kısıtlanıyor" diyorsa, kardeşlerim bu doğru değil. Ülkemiz artık hiç kimsenin bu konuları istismar etmeyeceği bir hale gelmiştir. Yalanlar, iftiralar, karalama kampanyaları sizleri yanıltmasın. İstismarcılar hep olmuştur, daha da olacaktır. Siz bizzat yaşadıklarınıza bakın.

Van'dan ilan ediyorum; bir daha hiçbir güç Türkyie'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi devletinin vatradanşlarını tehdit olarak gördüğü bir ülke haline getiremeyecek. Ekonomide, alt yapıda, yatırımlarda geldiği seviyenin gerisine götüremeyecek. Hiçbir gün,Türkiye'de gencecik fidanların her gün topraklara düştüğü anaların ağladığı bir ülke haline getiremeyecek. Hiçbir güç bir daha Türkiye'nin vatandaşlarını kem gözle, husumetle, birbirinden şüphe ettiği bir ülke halina dönüştüremeyecektir. Türkiye bundan sonra, sadece birliği konuşacak. Beraberliği konuşacak. Kardeşliği konuşacak.

Ülkemizin kalkınması vurduğu darbelerle bilinen bu zihniyetlerin ittifakı ile böyle bir geleceğe ulaşamayız. Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara yol açanlar 31 Mart’ta karşımıza çıkan o ittifakı kuranlardır. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki adı Saadet ama kendisinin Saadet olmadığı parti bitmiş tükenmiş bunlar. Öyle bir ittifak ki Van’da Diyarbakır’da İstanbul’da Ankara’da başka konuşuyorlar. Bu öyle bir ittifak ki bukalemun gibi Batı’da başka Doğu’da başka kılığa giriyor.

Birileri konuşur. Ama ben konuşmayacağım. Bu Bay Kemal, yıllarca konuşur. Ben size hayal anlatmıyorum, gerçeklerle konuşuyorum. Bay Kemal, bak resmi rakam veriyorum sana. Sen zaten yalanlarınla tescillisin. 27 katrilyon Van'a yatırım yaptık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide yaptığımız yatırımlar. Şehrimizi okullarla donattık, gençlerimiz hayata en iyi şekilde hazırlansınlar diye şehrimize üniversitelerin geliştirmesinden spor bahçelerine her türlü yatırım yaptık.

Şehrimizdeki tüm gariplere sahip çıkaracak bu devletin kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdik. Geçmişte hastane kapılarında perişan olan Vanlılar bugün, binasıyla doktoruyla ambulansıyla avrupa ülkelerinden daha ileri standartlarda sağlık hizmeti alıyor. ABD'nin teşebbüs edip başaramadığı sağlık reformunu biz 15 yıldır yapıyoruz ve sürekli geliştiriyoruz.

Van'ın suyu bile yoktu ya, Van'a suyu biz getirdik. Bu görev, büyükşehir belediyelerinin işidir. Büyükşehir belediye başkanı olduğumda, biliyorsunuz İstanbul'u CHP'den almıştım. İstanbul'da su yoktu. 140 kilometreyi delerek İStanbul'a suyu getirdilk. 2040 yılına kadar İstanbul'un su sorunu yok.

Ulaşım konusunda hizmetlerimizin en büyük şahidi sizsiniz. Bahçesaray, yılın önemli bir bölümünde ulaşılamayan bir ilçe durumundaydı. Şimdi Bahçesaray'a iki yol var. Niye? Dedik ki yaz-kış demeden Bahçesaray'da yaşayan kardeşlerim de Van'a gidip gelebilsin. İhmal etmedik.

Sizlere hizmet getirme, yatırımlarımızı yapma azmimizi kıramadılar. Kıramaycaklar. Restorasyonlardan bunların açılmasına destek verdiğimiz alanlara kadar her alanda geliştirdiğimiz projeler için adımları attık.

Van'ın topraklarında bereketini artırdık. Sizlere ve hayvan yetiştiricilerine bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni bir küçükbaş hayvan projesi adıyla yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren, sürüye katılan dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız. 32 milyonu bile bulmayan küçükbaş hayvan varlığımızı bugün 46 milyon üzerine çıkardık. Hedefimiz, küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmek. Yeni teşvik programının ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.