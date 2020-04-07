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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BDDK'dan Fatih Portakal hakkında iki ayrı suç duyurusu

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

07 Nisan 2020 Salı 12:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BDDK'dan Fatih Portakal hakkında iki ayrı suç duyurusu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BDDK avukatlarınca, Fatih Portakal'ın dün Twitter hesabından yaptığı "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" şeklindeki  paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na UYAP üzerinden iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.


"KAMUOYUNDA YANLIŞ ALGI OLUŞTURMAYI AMAÇLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde,"Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında her yeni tedbir kararının Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı, 6 Nisan tarihli milli dayanışma kavramını vurgulamış olduğu kamuoyu duyurusunda kullandığı ifadelerin Fatih Portakal tarafından çarpıtıldığı ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmayı amaçladığı" kaydedildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli niyet okuyuculuğu yaparak Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihsel bir olaydan ve o olay özünde milli dayanışma ruhundan bahsetmesini farklı bir bağlamda manipülasyon amacıyla kullanmıştır. Şüphelinin ifadeleri Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında suç niteliğindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak milli dayanışmanın önemini vurguladığı konuşma gayet açıktır. Şüphelinin ifade ettiği gibi kesinlikle hiçbir vatandaştan zorla para istenmesi söz konusu dahi olamaz! Cumhurbaşkanımızın gönüllülük esasına dayalı başlattığı yardım kampanyasına halkımızın teveccühü de ortadadır. Sırf bu dayanışmaya gölge düşürmek adına bu şekilde akla ziyan iddialar ortaya atılıp halkımız tedirgin edilmek istenmektedir. Bu zihniyetin tek amacı kaos ve karmaşa çıkarmak olup şüphelinin suç konusu paylaşımı da sadece hezeyandan ibarettir."


"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SUÇUNDAN DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede, Fatih Portakal hakkında yayın yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hakareti sebebiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu ve re'sen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendi.


BDDK HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

BDDK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılan suç duyurusunda ise yine Fatih Portakal'ın Twitter paylaşımına yer verilerek bankaların, ülke ekonomisini etkileme imkanına sahip son derece önemli mali kuruluşlar oldukları ifade edildi. Bankalara duyulan güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınların, yalnızca ilgili banka veya bankalara değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabileceği kaydedilen dilekçede, "Bu bağlamda içinden geçtiğimiz dönemin hassasiyeti de dikkate alındığında, panik havası yaratmaya ve tasarruf sahiplerinin bankalardaki birikimlerinin güvende olmadığı izlenimi yaratmaya matuf ifadeler kullanan söz konusu kişinin eylemlerinin Bankacılık Kanunu'nun 74 ve 158. maddeleri anlamında suç teşkil ettiği değerlendirilmektedir" denildi.


"İTİBARIN ZEDELENMESİ SUÇUNDAN BAŞVURUDA BULUNULDU"

Dilekçede, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kararı ile  'İtibarın zedelenmesi' suçuna ilişkin olarak Fatih Portakal isimli kişi hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına ve Twitter paylaşımına erişimin engellenmesine karar verilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih PortakalCumhurbaşkanı Erdoğan
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