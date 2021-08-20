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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.

20 Ağustos 2021 Cuma 14:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur

STANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki  Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.  Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afganistan'daki gelişmelerle ilgili soru üzerine Erdoğan,  "Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya (Afganistan) gerekli olan ihtimamı göstermemiştir" dedi. Türkiye'de 1,5 buçuk Afganistanlı göçmen bulunduğu iddialarını yalanlayan Erdoğan, "Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" ifadesini kullandı.

DHA

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