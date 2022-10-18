Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'e-İnsan Programı'nda konuştu. Erdoğan, demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep 'önce insan' anlayışı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını eğitimi ile öğretimi ile sosyal destekleri ile insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik. Milletimizin kahir ekseriyeti uzunca süre kaliteli hayat sürme, sosyal devlet güvencesine kavuşma, velhasıl insan olmanın gerektirdiği birçok kaynaktan faydalanamamıştır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız ve asırlık kayıplarımızı telafi ettiğine inandığımız her bir eser ve hizmet işte bu eksiklikleri giderme amacı taşıyordu. Hamdolsun bugün 81 vilayetimizdeki 85 milyon vatandaşımızın her biri eğitim öğretimden sağlığa, ulaşımdan spora tüm alanlarda belirli bir standardın üzerinde hayat kalitesine sahiptir" dedi.

'ESTETİKTE ÇOK CİDDİ OPERASYONLAR GERÇEKLEŞİYOR'

Erdoğan, sağlık hizmetlerini ilk nefesten son nefese kadar hayatın her alanını kapsayacak şekilde gelişmiş ülkelerin dahi çok üzerinde standartlarda verdiklerini kaydederek, "Şu anda bu noktada hocalarımız çok çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyorlar. İşte en son malum Bartın’daki Amasra olayında 41 şehidimiz var. Ancak bu 41 şehidimizin dışında bütün oradaki yaralılarımıza anında müdahale ile onları sağlıklarına kavuşturmak, 6 tane de ağır olan ki bir tanesinin şuuru açıktı; hastanede ziyaret ettim. Diğer 5 tanesinin durumu biraz sıkıntılı. Ve belediye başkanlığım döneminde İstanbul’da yanık için bir hastane veya hastanede böyle bir bölüm yoktu. Bir tane vardı. Orayı gezdim. Gezdiğimde maalesef paslı küvetler vardı; ama biz şimdi bunları aştık. Şu anda bizim şehir hastanelerimizde böyle bir sıkıntı yok ve İstanbul’daki Çam Sakura Hastanemizde tedavi gören bu yanık durumları ağır olan bu hastalarımız şu anda Türkiye’de adeta bir numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Estetikte şu anda yine aramızda olan hocalarımız Türkiye’de çok çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli" dedi.

'HAVALİMANI SAYIMIZ 58 OLDU'

Erdoğan, terörle mücadele konusunda ise, "Terörle mücadeleden sınır emniyetine ve asayişe kadar tüm alanlarda huzuru tesis ederek, insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladık. Hatırlayın; Güneydoğu'da belli saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi; ama şimdi gece saat 12'ye 1'e kadar vatandaşlarımız dışarıda bütün kafelerde, restoranlarda geziyorlar. Böyle bir durumları var. Buralara geldik. Bu durumları gördük. Bunlar durup dururken olmadı. Büyük bir azmin, kararlılığın neticesinde bunu gerçekleştirdik. Ülkenin 4 bir yanında eğer bu huzur varsa, konfor varsa, güvenli ulaşımı temin eden uçak seferleri başladıysa ki göreve geldiğimiz Türkiye’de 26 havalimanımız vardı. Şimdi 58 havalimanına ulaştık. Türkiye’nin 4 bir yanında havalimanına indikten sonra yarım saat bilemediniz 45 dakikada evinize ulaşabiliyorsunuz. Göreve gelirken, 'batıda ne varsa doğuda da, güneydoğuda da o olacak' demiştik ve bunu başardık. Zira burası Türkiye. Artık geri kalmış ülkeler silsilesi içerisinde değil, az gelişmiş te değil; Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı" diye konuştu.

'DEĞERLERİ ESAS ALAN BİR İNSAN KAYNAĞI KÜLTÜRÜ OLUŞTURMANIN PEŞİNDEYİZ'

Erdoğan, Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde 900’den fazla kurumunun 6 bin 800’den fazla hizmetiyle 61 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet kapısı uygulamasıyla dünyada ilk sıralara yerleştiğini belirterek, "Her alanda cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5’e, 10’a katlayan benzer atılımları saymak mümkündür. Gelişen, büyüyen, modernleşen Türkiye’de diğer alanlar gibi özel sektörü ve kamu kesimiyle çalışma hayatı da büyük değişime uğramıştır. Kamu personel rejiminin hükümetlerimiz döneminde değiştirmekte en çok zorlandığımız, halen de istediğimiz seviyeye getiremediğimiz alan olduğunu itiraf etmek isterim. Ülkemizde kamu; diğer hususlarda olduğu gibi insan kaynakları yönetiminde de lokomotiftir, moderndir, belirleyici role sahiptir. Bu anlayışla yeni yönetim sistemimizi tasarlarken 'doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı bir insan kaynakları ofisi kuralım’ dedik ve kurduk. Amacımız bu yapının öncülüğünde hem kamunun hem de genel olarak ülkenin insan kaynağı projeksiyonunu ve yönlendirmesini yapmaktır. Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri ile de uyumlu bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarımızda fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verilebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürü oluşturmanın peşindeyiz. Şu anda bunu kovalıyoruz. İnsan kaynakları ofisimiz tarafından bu amaçla geliştirilerek, uygulamaya konulan sistemlerin tamamı da yerli ve milli olarak hazırlanmıştır" diye konuştu.

'İLMİN ULAŞAMADIĞI YER BIRAKMADIK'

Erdoğan, Türkiye’deki üniversite sayısını 81 ilin tamamına yayarak artırırken kendilerine yöneltilen kimi eleştiriler olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Iğdır’dan oradaki gencimiz üniversiteye gidecekse ta İstanbul’a veya Ankara’ya niye gelsin? Biz dedik ki 'hocalarımızı oradaki üniversiteye gönderelim, Muş’a gönderelim, Ağrı’ya gönderelim.' Ve oradaki üniversitelerimizi yaptık. Şimdi ne oluyor; hocalarımız o üniversitelere gidip orada ders veriyor ve oradaki gencimiz Ankara, İzmir, İstanbul buralara gelme meşakkatini çekmiyor. Yani biz ilmi tahsil etmek için artık hocalarımızı seferber ettik. Sağ olsun hocalarımız oralarda bu dersleri vermek suretiyle gençliğimiz çok daha özgüvenle yetişme sürecine başladı. 76’dan 208’e çıktı, şu anda 208 üniversitemiz var. Ve bütün bu üniversitelerle birlikte oralarda ister istemez anaokulundan ilk, orta öğretime kadar hepsini de güçlendirerek ayrı bir statüyü yerleştirmiş olduk. İlmin adeta ulaşamadığı yer bırakmadık. Bunların en çok dile getirilenlerinden biri de bazı üniversitelerimizde boş kalan kontenjanlardı. Gerçi yapılan son düzenleme ile bu sorun da önemli ölçüde çözüldü. Bu sene böyle bir sorun olmadı" dedi.

'DİKKATİMİZİ İSTİHDAM ALANLARININ ÇOĞALTILMASINA VERİYORUZ’

Erdoğan, üniversite sayısını artırma sebeplerinden birinin geçmişte en büyük sıkıntı kaynağı olan yükseköğretime ulaşılabilirlik sorununu çözmek olduğunu ifade ederek, "Hamdolsun bu amacımıza ulaşarak, yükseköğretimde sadece ulaşılabilirliği değil fırsat eşitliğini de temin ettik. Böylece üniversitelerimizi seçkinci bir bakış açısıyla belli zümrelerin, belli gelir seviyesinde insanların eriştiği bir alan olmaktan çıkardık. Bugün artık ortaöğretimden mezun olan her öğrencimize yetecek seviyede üniversite kontenjanına sahibiz. Şimdi tüm dikkatimizi ve kaynaklarımızı eğitimin kalitesinin yükseltilmesine, üniversitelerden mezun olan gençlerimizin istihdam alanlarının çoğaltılmasına veriyoruz. Öncelikle üniversiteye hazırlanan evlatlarımızın doğru bölüm ve meslek tercihi yapabilmelerini temin için 40 bini aşkın rehber öğretmenimizle danışman bilgi sistemi üzerinden işbirliği yapıyoruz. Ayrıca üniversitelerimizin mezun iş gücüne katılım performanslarını düzenli olarak ölçen bir sistem kurduk. Yapılan ölçümlere göre hazırlanan raporlar hem üniversitelere hem de rehber öğretmenlere gönderilerek ilgili tüm tarafların gerçek fotoğrafı görmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

‘YETENEK KAPISI HİZMETİNİ DEVREYE ALDIK’

Erdoğan, tüm üniversitelerde faaliyete geçen kariyer merkezlerinin gençlerle reel sektör arasında bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Reel sektörün talebiyle gençlerimizin kariyer hayallerini buluşturmaya yönelik 'Yetenek Kapısı' hizmetini devreye aldık. Hala hazırda 1,2 milyonu aşkın öğrenci ve mezun ile 8 bini aşkın işveren ve kariyer danışmanı yetenek kapısı üzerinden ücretsiz bir şekilde bir araya gelebilmektedir. Öğrencilerimizin yaşadığı bir diğer önemli sorunu, ulusal staj programını adil ve verimli bir şekilde çözüme kavuşturduk; kişisel bilgilerin gizli tutulduğu yetenek havuzu kurumlarımızın stajyer öğrenci temininde giderek daha çok rağbet gösterdiği bir diğer önemli programımızdır. Böylece herhangi bir aracıya ve onun getirdiği şüpheye mahal bırakmadan stajyer insan kaynağı arzı ile talebini buluşturma imkanı elde ettik. Bu sistemde herkesin referansı; kendi kabiliyeti, birikimi ve vizyonudur. Son 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti ve sigortası devlet tarafından karşılanan bu program üzerinden kamu kurumlarında staj yapma imkanı bulmuştur. Programın OECD tarafından örnek uygulama olarak gösterilmiş olması doğru istikamette gidildiğinin işaretidir."