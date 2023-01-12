Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.940,87
ALTIN
1.142,61
DOLAR
18,78
STERLİN
22,94
EURO
20,33
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel...
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarım arazilerini kiraya verecek
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü,...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Yalova Belediye Başkanlığından kiralık ticari işletmeler
Yalova Belediye Başkanlığından kiralık...
Çekmeköy'de villa satış ihalesi
Çekmeköy'de villa satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir alanı boş bırakmadan, hiçbir alanı ihmal etmeden, siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz." dedi.

12 Ocak 2023 Perşembe 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir alanı boş bırakmadan, hiçbir alanı ihmal etmeden, siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Vizyonumuzu bu kadar geniş, hedeflerimizin çıtasını bu derece yüksek tutmamızın sebebi yeni duraksamalara, yeni patinajlara tahammülümüzün olmamasıdır." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi yasalaştı
Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi yasalaştı
"Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz"
"Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliğinde Meclis üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliğinde Meclis üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek
Başörtüsüne anayasal güvence teklifi gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonunun gündemine alınacak
Başörtüsüne anayasal güvence teklifi gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonunun gündemine alınacak
MHP, "seçim çalışmaları" gündemiyle Kızılcahamam'da kampa girecek
MHP, "seçim çalışmaları" gündemiyle Kızılcahamam'da kampa girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf Destek Paketi'nin limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf Destek Paketi'nin limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Adayımız belli kararımız nettir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Adayımız belli kararımız nettir
"Hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmak için uluslararası işbirliği elzemdir"
"Hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmak için uluslararası işbirliği elzemdir"
APA Genel Sekreteri Majidi: Türkiye parlamenter diplomasinin gelişimine büyük katkı sağladı ve ivme kazandırdı
APA Genel Sekreteri Majidi: Türkiye parlamenter diplomasinin gelişimine büyük katkı sağladı ve ivme kazandırdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi