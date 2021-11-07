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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin Van'da katıldığı sancak tevdi töreninde telefon ile katılarak "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan değerimizdir. Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum" dedi.

07 Kasım 2021 Pazar 18:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Van'ın Başkale ilçesindeki 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki 'sancak tevdi töreni'ne katıldı. Sancağın platformdaki yerini almasını müteakip saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı 6'ıncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan Mehmetçiğe hitap etti.

'SİZLERİ GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM'

Erdoğan, sancak teslim töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunarak "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan değerimizdir" dedi. 

Bu törenleri anlamlı ve değerli bulduğunu ifade eden Erdoğan, "Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanı'ma, Genelkurmay Başkanı'ma, Kuvvet Komutanları'ma, İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanTSKMSBHulusi Akar
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