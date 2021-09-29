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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

29 Eylül 2021 Çarşamba 11:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik ziyaret için Rusya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'nın Soçi kentine hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve devlet erkanı uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le Boçarov Ruçey Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştireceği görüşme baş başa olacak. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRusya
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