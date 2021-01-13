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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmede, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler değerlendirildi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler ile ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti. Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gerçekleştiğinde tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacaklarını dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanPutinDağlık Karabağönce Vatan
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