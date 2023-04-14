Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu milletvekili aday tanıtım toplantısına telefonla bağlandı

ORDU AA- Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen programa katılan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, konuşma için kürsüye çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, herkesin ramazan ayını tebrik ederek, "Ramaz-ı Şerif'in artık son günlerindeyiz. Rabbim bizleri Kadir Gecesi'ne kavuştursun. Bu vesile ile Ramazan Bayramı ile de müşerref olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin." dedi.

Son dönemlerde Ordu'dan gelen bazı haberlerin kendilerini üzdüğünü ifade eden Erdoğan, "Biz bunu her zaman siyasetin içerisinde yaşanan sıkıntılar olarak görüyoruz. Fakat Ordu, gerçekten AK Parti ile beraber çok çok önemli yerlere ulaştı. Yine AK Parti ile beraber yoluna emin adımlarla Allah'ın izni ile ilerleyecek." diye konuştu.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanını Ordu'ya emanet ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanım Mahmut Bey inşallah Ordu ile beraber orada özellikle eğitimde atılacak adımlarda Ordu'ya çok farklı bir şekilde çıta yükseltilmesine fırsat verecektir, vesile olacaktır. Bunun yanında ikinci sıradaki arkadaşımız olsun öyle, üçüncü sıradaki Mustafa Bey'i zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Dört, beş, hakeza öyle. Bunların hepsini komisyonlarımızda ciddi manada inceleyerek adımları attık. Şimdi diyorum ki durmak yok, yola devam. Bazılarının hesaplarını da sizler Ordulular olarak bugüne kadar nasıl bozduysanız bundan sonra da bozacağınıza inanıyorum."

Ordu'ya açılış ya da mitinge geldiklerinde her zamanki coşkuyu burada göreceklerine inandığını vurgulayan Erdoğan, "Sizleri Malatya'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. İftarımız, Kadir Geceniz, bayramımız inşallah farklı bayramları bir arada 14 Mayıs'ta kutlamayı Rabbim bizlere nasip etsin." dedi.

"Bize vefa göstermiş hemşehrilerimize layık olmanın mücadelesini vereceğiz"

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir ise AK Parti Ordu İl Başkanı olarak atanan Selman Altaş'ı tebrik ederek, bundan sonraki süreçte başarılar diledi.

Kandemir, hem Milli Eğitim Bakanı hem de tüm kadroların Ordu'da tertemiz, pırıl pırıl milletin karşısına çıkacağını belirterek, şimdiye kadar görev yapmış milletvekili arkadaşlarının ise bundan sonra farklı kademelerde görev yapacaklarını ve beraber yol yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da koşturmaya devam edeceklerini kaydeden Kandemir, "Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte her daim bize vefa göstermiş hemşehrilerimize layık olmanın mücadelesini vereceğiz." dedi.

Kandemir, vefanın zor iş olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öyle herkes beceremez. Kimisi yolda kalır, kimisinin nefesi yetmez, kimisi yoldan sapar. En mukaddes şey bizim için millete vefadır. Bize yetkiyi veren milletimize vefamızın gereği gayret etmek, mücadele etmek ve çok çalışmak. İnşallah bunu yapacağız. 14 Mayıs'ta bir kez daha milletimizin bize bu emaneti vermesi için gayret göstereceğiz. İnanıyorum ki 14 Mayıs bir kere daha Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak." diye konuştu.