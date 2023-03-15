Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.157,22
ALTIN
1.162,79
DOLAR
18,98
STERLİN
23,01
EURO
20,27
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik Personel Alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik...
Güngören Belediyesi 88 konutu ve 8 dükkanı satışa sundu
Güngören Belediyesi 88 konutu...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce vatanım ve milletim diyen herkesle ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız

15 Mart 2023 Çarşamba 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce vatanım ve milletim diyen herkesle ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendimizi asla hiçbir sorumluluk üstlenmeden ortada dolaşan, sadece konuşan, yalanlarını, kinlerini tekrarlayan deprem turistleriyle kıyaslayamayız." dedi.

Erdoğan, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcılıkları hakkında, "Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs'ta size verir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Altılı masaya) Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, neler duyacak, ne tür kepazeliklere şahit olacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken açıklansa pek bir yıpranacak, örselenecek; sona saklanması sayesinde tüm bunlardan kurtulacak isim çıktı." dedi.

 Erdoğan, "Deprem bölgesine seçim kampanyası başlatmaya gidenler, bizim oradaki insanlarımızla aramızdaki muhabbeti, sevgiyi, güven ilişkisini anlayamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonunda 'Bay bay Kemal' birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Kılıçdaroğlu'na) EYT'yi de çıkardık. Her ne kadar siyaseten emeklilikte bu kanuna gerek yok ise de bu durum kendisine örnek ve teşvik olur diye umuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeye ve millete zerre kadar hizmeti dokunmayanların, yalan yanlış bilgilerle depremzedelerin kafalarını karıştırma gayretlerini üzüntüyle izliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili Togg, yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce vatanım ve milletim diyen herkesle iş birliği yapmanın, ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor
MHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı
MHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimcilerimizden imkanlarını depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimcilerimizden imkanlarını depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz
Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz
Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu
Bahçeli: "Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi yoktur"
Bahçeli: "Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi yoktur"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi