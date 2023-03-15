Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce vatanım ve milletim diyen herkesle ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendimizi asla hiçbir sorumluluk üstlenmeden ortada dolaşan, sadece konuşan, yalanlarını, kinlerini tekrarlayan deprem turistleriyle kıyaslayamayız." dedi.

Erdoğan, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcılıkları hakkında, "Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs'ta size verir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Altılı masaya) Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, neler duyacak, ne tür kepazeliklere şahit olacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken açıklansa pek bir yıpranacak, örselenecek; sona saklanması sayesinde tüm bunlardan kurtulacak isim çıktı." dedi.

Erdoğan, "Deprem bölgesine seçim kampanyası başlatmaya gidenler, bizim oradaki insanlarımızla aramızdaki muhabbeti, sevgiyi, güven ilişkisini anlayamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonunda 'Bay bay Kemal' birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Kılıçdaroğlu'na) EYT'yi de çıkardık. Her ne kadar siyaseten emeklilikte bu kanuna gerek yok ise de bu durum kendisine örnek ve teşvik olur diye umuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeye ve millete zerre kadar hizmeti dokunmayanların, yalan yanlış bilgilerle depremzedelerin kafalarını karıştırma gayretlerini üzüntüyle izliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili Togg, yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce vatanım ve milletim diyen herkesle iş birliği yapmanın, ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız." diye konuştu.