Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhafazakar devrimcilerle 2023’ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasin Börü’nün katillerinin nerede olduğunu biliyoruz. Onların kurtuluşu için can simidi atan Bay Kemal’i de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması’na katıldı. Buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.



GENÇLERİ HEBA EDEMEDİKLERİNİ GÖRENLER TÜGVA’YA SALDIRMAYA DEVAM EDECEKTİR

Burada gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin en kıymetli hazinesi olan gençlerinin bir kısmını küresel güç baronlarının emperyalist hezeyanlarına kurban verdiğimiz dönemlerin acıları hala yüreklerimizde tazedir. TÜGVA bu ülkenin dostlarının, gençlerinin, milletimizin ve onunla birlikte tüm insanlığın hayrına çalışmalar yürütecek bilince ve birikime sahip kılmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline gelmiştir. Bu çatı altında yürütülen mücadeleden rahatsız olanların yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmesinin gerisinde, işte bu hakikat vardır. Bu ülkenin gençlerini PKK gibi, FETÖ gibi DEAŞ gibi terör örgütleri fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler elbette TÜGVA’ya saldırmaya devam edeceklerdir. Neymiş, Gençlik olarak çok güçlüymüşler. Ne alaka? İşte gençlik burada. Sizler, ilimden sanata, spordan teknolojiye kadar her alanda ne aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz" diye konuştu.



"GENÇLER, SİZE İNANIYORUM, GÜVENİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bir asır önce istiklali ve istikbali uğruna gençlerinin önemli bir kısmını cephelerde feda etmişti. Cumhuriyet tarihi boyunca da vesayetten darbelere, yokluklardan siyasi kavgalara kadar nice badireler geçiren ülkemizde bunların faturasını en çok ödeyen gençlerimiz olmuştur. Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde bu ülkenin daha ömrünün baharındaki nice genci araç olarak kullanıldı. Tıpkı bir bozuk para gibi harcandı. Siyasi parti tabelası arkasına gizlenmiş fitne yuvalarında kandırdıkları gençlerimizi bölücü örgütün elebaşlarına Kandil’deki terör baronlarının sinsi emellerine kurban ettiler. Bunun için biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ve her vakit attığımız adımları gençlerimizle birlikte planladık ve hayata geçirdik. İşte bu gençlik burada. Tavizsiz bir gençlik, sıradan bir gençlik değil. İktidarlığımız boyunca yaptığımız her faaliyetin odağında gençlerimiz var. Sizlerin enerjisi gücümüze güç katıyor. Gençler, ben size inanıyorum, size güveniyorum. Sizin ufkunuz ve hayaliniz vizyonumuzu genişletiyor. Sizlerin sadakati ve samimiyeti, saflarımızı sıklaştırıyor. İyi ki sizler gibi yol arkadaşlarına sahibiz. İyi ki sizler gibi milletimizin aydınlık geleceğini temsil eden fidanlara sahibiz. Biz varız, bir de karşımızda düşmanlar var. Varsa eğer birileri, oldukları gibi görecekleri de vardır" ifadelerini kullandı.



"ÖZGÜRLÜK DİYENLERİN MASKELERİ İNİNCE ALTINDAN FAŞİST SURATLARI BELİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik olarak kendi iradesini ortaya koyan, kendi hedeflerine doğru yürüyen Türkiye fotoğrafı şekillendikçe yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tarihi süreçte yaşadığımız her hadise karşımızdakilerin gerçek yüzlerini ortaya koymaya başladı. Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince altından faşist suratları belirdi. Hak, hukuk diyenlerin maskeleri inince altından zalim suratları fırladı. Hoşgörü, çoğulculuk, öteki diyenlerin maskeleri inince altından bencil suratları görüldü. Biz insanlığın tüm birikimi gibi demokrasiye de, özgürlüklere de hak ve hukuka da hoşgörüye de sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bunu biz başarırız. Bu kavramlarla ifade edilen değerler tüm insanlığa aittir. Onların bu kavramların ardında gizledikleri çirkin suratları bize emsal teşkil edemez. Medeniyetimizin bize çizdiği sınırlar onlar gibi olmamıza asla izin vermez. Bu toprakların bu kültürün evlatlarıysak barbar olamayız, faşist olamayız, bencil olamayız" diye konuştu.



"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOKTUR"

Erdoğan, "Bu ülkenin 85 milyon insanının her biri birinci sınıf vatandaşımızdır. Bizim ne terör örgütlerine ne sapkın akımlara ne de diğer ülkelere kaptıracak tek bir evladımız yoktur" dedi.



"YASİN BÖRÜ’NÜN KATİLLERİNİN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasin Börü’nün katillerinin nerede olduğunu biliyoruz. Yasin Börü gibi yavrularımızı maalesef Diyarbakır’da katledenleri biliyoruz. Onların kurtuluşu için can simidi atan Bay Kemal’i de biliyoruz. Onun yandaşlarını da biliyoruz ama bunlara asla prim vermeyeceğiz. Bu yolda bizimle yürümek isteyen her insanımıza, her gencimize kollarımız da, yüreğimiz de sonuna kadar açıktır. Gençlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz onlara gideceğiz" dedi.



"TÜRKİYE YÜZYILI’NIN İNŞASINDA GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda nasıl asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduysak inşallah Türkiye Yüzyılı’nın inşasını da sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Bizim gençliğimiz Ayasofya’nın açılması, inançlar ve değerlerimiz üzerindeki baskıların kalkması, bu özlemle bu mücadeleyle geçti. Dikilitaş’ın önünden Ayasofya’nın açılacağı günü konuştuk. Rabbim o açılışı bize nasip etti. Türkiye maddi kalkınma unsurlarıyla birlikte manevi dünyasını gölgeleyen bu zincirlerden de kurtuldu. Birileri hala ülkemizde yasakçılığın istismarını ve ticaretini yapmayı sürdürmeye çalışıyor. Hamd olsun, Türkiye artık bu zihniyetin hezeyanlarını aşmış olarak çok daha büyük hayallerin, büyük hedeflerin peşindedir. Türkiye Yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin de kendinize güvendiğinizi biliyoruz" diye konuştu.



"MUHAFAZAKAR DEVRİMCİLERLE 2023’Ü BAŞARIYLA BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden spora her alanda kendinizi gerçekleştirebileceğiniz alt yapıyı kurduk. Gençler, kökenden inanca, kılık kıyafetten eğitime her konuda insanlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlayan yasakları kaldırdık. Dünyayı tanıyan, ülkesini tanıyan, kendine güvenen bu gençlerimize onlara emanet edeceğimiz 2053 vizyonunu şekillendirmek için çok daha fazla gayret bekliyoruz. 2023 için gece gündüz demeden kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023’ü evelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum" dedi.



"ÇALIŞMANIZI VE AZMETMENİZİ İSTİYORUM"

Gençlere seslenen Erdoğan, "Hayallerinizden vazgeçmemenizi, kendinize inanmanızı, çalışmanızı ve azmetmenizi istiyorum. Geleceği tehdit altında olan toplumların düştüğü hataya ülkemizin de sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi başta olmak üzere bu doğrultuda gereken her türlü tedbiri alacak, her türlü teşviki yapacağız. Gençlerimizi hayallerine yaklaştırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin heyecanı bizi de sarıyor ve yılsonuna kadar inşallah İstanbul, Ankara ve İzmir’de de TEKNOFEST zirvelerini yapacağız" dedi.