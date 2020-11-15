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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de

15 Kasım 2020 Pazar 18:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de

KKTC (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle başkent Lefkoşa'da düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle başkent Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene devlet erkânı ile birlikte Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki 6 bakanın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Tören, çelenklerin anıta sunulması ile başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından anıt özel defterin imzalanması ile tamamlandı. Törene, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Ulaçay, T.C Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Yüskek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar ve diğer yetkililer de katıldı.

"KIBRIS'A SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki özel defterine şunları yazdı:

Aziz Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’inci kuruluş yıldönümünde kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere huzurundayız. Kardeşlerimizin ve bağımsızlığımızın timsali olan ay yıldızlı bayrağımız Mücahitlerin ve Mehmetçiklerin uğruna canlarını feda ettiği bu topraklarda hamdolsun bugün yan yana gururla dalgalanıyor. Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye’nin ve Türk milletinin de güçlü destekleriyle artık çok daha güvenle ve umutla bakıyor. Şehitlerimizin emaneti olan milli davamız Kıbrıs’a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKKTC
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