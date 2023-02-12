(AA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti
(AA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.
AA