Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.086,66
ALTIN
1.168,19
DOLAR
18,81
STERLİN
23,27
EURO
20,44
920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak
920.000 kilogram mahsul yağlık...
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller ihaleyle satılacak
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller...
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu...
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tekne satacak
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi...
Kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet
Kat karşılığı inşaat yapım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı mart sonu hanelere verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz." dedi.

27 Ocak 2023 Cuma 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı mart sonu hanelere verilecek

BİLECEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gübretaş Altın Madeni Tesisi bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gübretaş Altın Madeni Tesisi tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıraya yükseldik. Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Madencilik sektörümüzün gayri safi yurt içi hasılaya katkısını son 14 yılda 11 milyar liradan 93 milyar liraya çıkardık." diye konuştu.

Karadeniz gazı mart sonu hanelere verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKaradeniz GazıMart Ayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Başörtüsü meselesi için bir yasa teklifi hazırladık. Gündeme getiriyoruz"
"Başörtüsü meselesi için bir yasa teklifi hazırladık. Gündeme getiriyoruz"
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren yayınlara tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren yayınlara tepki
Çavuşoğlu: İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur
Çavuşoğlu: İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur
TBMM Hazırlık Komisyonu Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı için toplandı
TBMM Hazırlık Komisyonu Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı için toplandı
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi
Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
"Hollanda makamları net bir tavır almalı"
"Hollanda makamları net bir tavır almalı"
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi