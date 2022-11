Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımızın tamamını bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız daha güçlüdür. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Düzce’de meydana gelen depreme ilişkin "Bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte vahim yıkımla karşılaşmadık. Kurumlarımız tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'yi depreme hazırlamak için 20 yıldır TOKİ projelerinden kentsel dönüşüm projelerine kadar bina altyapılarımızı yeniliyoruz. 2022'yi deprem tatbikat yılı ilan ederek, 94 binin üzerinde faaliyet yürüttük. Gölyaka depremi deprem gerçeğinin ne kadar yakın olduğunu göstermiştir. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin" diye konuştu.



'HESABI MİSLİYLE SORULACAK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın bir kez daha hayırlı olmasını dileyerek, "Gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük 5'inci barajı olan Yusufeli, üreteceği enerji ve depolayacağı su ile ülkemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Yusufelili kardeşlerime evlerini, iş yerlerini geride bırakarak yeni yerlerine taşınarak yaptıkları fedakarlık için teşekkür ediyorum. Yusufeli Barajı'na da 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun altyapı sembolü olarak 'Hoş geldin' diyoruz. Yılda 5 milyar inşallah buradan geri dönüşüm var. 7 yılda bu gelirle kendini finanse edecek. 35 milyara bu barajımızı milli bütçeden gerçekleştirdik. Bay Kemal, neyi, nereden, nasıl yaptığımızı öğren sonra 'Kaynak nereden' deme. Ülkemize gerçekten iftihar verici bir eser kazandırdık" dedi.



'BAŞIMINIZ ÇARESİNE BAKMA HAKKIMIZ DOĞDU'



Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının, failleri ve bağlantıları ile kısa sürede aydınlatıldığını vurgulayarak "Bombayı koyan terörist ve çok sayıda kişi yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Bu eyleme karışan kim varsa nerede olursa olsun bulunacak ve dökülen masum kanların hesabı kendisinden misliyle sorulacak ve cezası kesilecektir. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşı ile kınayanların gerçek yüzleri, arkasından başlattığımız operasyona verdikleri tepki ile ortaya çıkmıştır. Türkiye artık ülkemize ve milletimize yönelik saldırılara karışan teröristler ile yardım eden herkesi tespit etme, yakalama, cezalandırma gücüne sahiptir. Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın gerisinde çok somut gerekçeler, inkarı mümkün olmayan hakikatler var" diye konuştu.



'ÖRGÜT TÜM DİKKATİNİ SURİYE ÜZERİNE YOĞUNLAŞTIRDI'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 7 yılda Hatay, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa'da son yapılanlar birlikte 764 havan, roket, füze saldırısı yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:



"Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Her ne kadar bazı gafiller Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için yaptığı harekatları kavrayamamış olsa da milletimiz her şeyin farkındadır. 20 yıl önce terör Türkiye'nin sorunlarının sıralamasında birinci sıradaydı. Şimdi artık nerede? Şimdi artık gerilerde. Yılbaşından beri terör örgütü elebaşları sivillere yönelik saldırıları teşvik ederek gerçek yüzlerini sergiliyor. 2016'da 44, 2017'de 9 eylem yapmıştır terör örgütü sınır içinde. Bu sayı son yıllarda yılda 2'ye, 3'e düşmüştür. Geçtiğimiz yılda ülkemiz sınırları içinde PKK ve bağlantılı örgütler tarafından 87 ayrı terör eyleminde 153 güvenlik görevlisi ile 173 vatandaşımız şehit olmuştur. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 13 bin 500'ü bulmaktadır. Çözüm sürecinden sonra taban desteğini kaybeden, kuzey Irak'taki varlığı gerileyen örgüt tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır. Artık hiç kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün olmadığını ifade etmek isterim."



'ÇIBANBAŞI YERLERİ BİR BİR HALLEDECEĞİZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaklarla SİHA'larla yaptıkları operasyonların sadece başlangıç olduğuna dikkat çekerek, "Güney sınırlarımızın tamamını bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız daha güçlüdür. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el- Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye’nin terör ile mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden kesinlikle rahatsızlık duymasınlar, tam tersine bizim attığımız adımlar Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü de güvence haline alacaktır. Sınırları içindeki diğer devletlerin varlığından, envai çeşit terör örgütünün varlığından rahatsız olmayanların Türkiye'ye karşı farklı tavır sergilemeleri kendi halkı ile yönetimlerinin bağlarını zayıflatmaktan öte anlam taşımaz. Bizim tek derdimiz; kendi vatandaşımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu ve müreffeh geleceğini inşa etmektir" dedi.